쇼트트랙 미소 천사 김아랑, 선수 은퇴…밝은 미소로 작별 인사

쇼트트랙 여자 대표팀 주축으로 활약했던 '미소 천사' 김아랑(30)이 은퇴했다.

김아랑은 20일 경기도 고양어울림누리 얼음마루 경기장에서 열린 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅 대회를 마친 뒤 은반과 작별했다.

소속사인 브리온컴퍼니 관계자는 "김아랑은 전 소속 팀 고양시청 선수들과 많은 팬의 박수를 받으며 은퇴했다"며 "당분간 휴식을 취하면서 인생 2막을 준비할 예정"이라고 전했다.

김아랑은 단체전에서 굵직한 성과를 낸 선수였다.

2014 소치 동계 올림픽과 2018 평창 동계 올림픽 3,000ｍ 계주 우승에 힘을 보탰고, 2022 베이징 동계 올림픽에서도 여자 3,000ｍ 계주 은메달 획득을 이끌었다.

그는 국제빙상경기연맹(ISU) 세계선수권대회에서도 계주에서만 4개의 금메달을 따기도 했다.

개인전에선 큰 두각을 나타내지 못했지만, 김아랑은 많은 팬의 사랑을 받던 선수였다.

항상 밝은 표정으로 경기에 임해 '미소 천사'라는 별명을 얻었다.

김아랑은 최근 무릎 부상 문제로 대표팀에 승선하지 못했고, 고심 끝에 은퇴를 결정한 것으로 알려졌다.

