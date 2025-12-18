올 시즌 관중만 38만 명⋯전북현대 팬 저력 입증

전북, 18일 K리그 CRM(고객관계관리) 영역 데이터 분석 결과 공개 3년 새 가족 팬층 68%↑, 매년 성인, 청소년·어린이 티켓 구매 증가

18일 전북현대모터스FC가 공개한 올 시즌 입장 관중 현황·행동 패턴 분석 결과. 전북현대 제공

올 시즌 프로축구 K리그1·코리아컵 우승 등 더블(2관왕)을 달성한 전북현대모터스FC가 ‘챔피언’ 저력을 입증했다.

전북은 18일 구단 역대 K리그1 최다 홈 관중을 기록한 가운데 지난 2023년부터 축적한 CRM(고객 관계 관리) 팬 데이터를 기반으로 올 시즌 입장 관중 현황·행동 패턴을 분석한 결과를 공개했다.

이날 전북이 발표한 결과에 따르면 올해 홈 경기를 찾은 누적 관중 수는 총 38만 5416명(K리그1 36만 8505명, ACL 1만 863명, 코리아컵 6048명)에 달한다. 이중 시즌 티켓은 7만 2681명, 일반 유료는 31만 2735명이다.

올해 시즌·일반 유료 티켓 구매 이력이 있는 회원 계정은 총 2만 7766명이다. 지역 분포 분석 결과 전북에 거주하는 회원은 72%였으며, 서울·경기도 11% 등 관중 28%는 다른 지역에서 방문한 것으로 확인됐다. 전북이 전국적인 팬층을 갖춘 축구팀이라는 걸 짐작게 하는 통계다.

특히 3년 새 가족 단위 팬층이 68% 증가했다. 성인 권종과 청소년·어린이 권종을 함께 구매한 관중 수는 2023년 6355명, 2024년 7779명, 2025년 1만 670명으로 점점 늘어나고 있다.

또 CRM 마케팅의 기본 자산인 팬 데이터 확보 측면에서도 긍정적인 추세를 보였다.

구단 공식 웹사이트 및 애플리케이션 가입자는 2023년 6만 5557명, 2024년 9만 2934명, 2025년 12만 1384명으로 올해만 30% 증가한 것으로 파악됐다. 이중 시즌·일반 유료 티켓을 처음 구매한 고객은 35%로 집계됐다. 신규 팬이 늘었다는 의미다.

전북 관계자는 “2026년 시즌을 목표로 홈 경기장에서 발생하는 오프라인 매출 데이터까지 CRM과 통합하는 프로젝트를 추진 중이다. 이를 통해 팬 여정 전체를 데이터로 연결하는 풀 데이터 기반의 운영 체계를 완성할 계획이다”고 말했다.

디지털뉴스부=박현우 기자

