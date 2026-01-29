[제23회 전국장애인동계체육대회] 전북 종합순위 5위 기록

제23회 전국장애인동계체전 바이애슬론, 크로스컨트리스키 종목에서 동메달 3개를 획득한 이도선 선수(좌측 한찬희 지도자)/전북장애인체육회 제공

제23회 전국장애인동계체육대회가 강원도 일원에서 펼쳐지고 있는 가운데 대회 3일차를 맞은 29일 전북자치도선수단이 동메달 1개를 추가하면서 종합순위 5위를 기록했다.

이날 전북 이도연 선수는 크로스컨트리스키 여자(지체/좌식) 3km에 출전해 16분 59.80초를 기록, 3위를 차지했다. 이도연은 30일 오전 10시 마지막 게임인 크로스컨트리스키 4km 대회에 출전한다.

알파인스키 여자 대회전(청각)에 출전한 남다영 선수는 5위를 기록했으며, 남자 대회전(지체/좌식) 권효석 선수는 최종 8위를 차지했다.

빙상 여자 1000km(지적)에 출전한 김아라 선수는 2분37.69초를 기록, 4위에 이름을 올렸다.

전북 아이스하키팀은 지난 28일 열린 8강전에서 대구를 상대로 11:0으로 완승했으며, 이날 열린 4강전에서도 경기도를에 9:0으로 승리해 결승에 진출했다.

아이스하키팀은 30일 12시20분 개최되는 경기에서 지난 대회 우승팀인 강원도와 최종 결승을 치를 예정으로 치열한 접전이 예상된다.

전북 휠체어컬링팀 역시 28일 광주에 9:3으로 승리했으나 이날 8강전에서 경남에 패배했다.

전북 휠체어컬링팀은 이날 치러진 경남과의 경기를 끝으로 종목 순위 3위로 대회가 종료됐다.

이강모 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지