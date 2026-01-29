전북이냐 대전이냐⋯K리그 슈퍼컵 우승 트로피 공개

2월 21일 오후 2시 전주월드컵경기장서 전북·대전 격돌 왕좌의 개막 상징하는 디자인 반영⋯승부 긴장감 담아

K리그 슈퍼컵 2026 트로피 사진. 한국프로축구연맹 제공

20년 만에 부활한 대망의 슈퍼컵 트로피가 공개됐다.

한국프로축구연맹은 29일 쿠팡플레이 K리그 슈퍼컵 2026에 사용될 공식 트로피를 공개했다.

트로피는 왕좌의 개막을 상징하는 디자인을 반영해 제작됐다. 승리의 빛줄기를 형상화한 V자 형태로, 새로운 시즌의 시작과 챔피언의 위엄을 동시에 담아냈다. 위로 뻗어 오르는 구조적 라인은 팀의 상승 에너지와 우승 팀의 존재감을 시각적으로 강조했다.

특히 새 시즌의 출발을 알리는 의미와 단 한 경기로 갈리는 승부의 긴장감을 담는 데 집중했다.

2006년 이후 20년 만에 부활한 K리그 슈퍼컵은 2026시즌 개막에 앞서 열리는 연맹 주최 공식 대회다. 직전 시즌 K리그1 우승 팀과 코리아컵 우승 팀이 맞붙는 방식으로 치러진다. 두 대회에서 모두 우승했을 경우 K리그1 준우승 팀이 참가한다.

올해 슈퍼컵은 개막 일주일 전인 다음 달 21일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 열린다. 지난 시즌 K리그1·코리아컵 ‘더블’ 우승을 달성한 전북현대와 구단 역대 최고 성적을 기록한 대전이 맞대결을 펼친다.

이번 대회 타이틀 스폰서는 쿠팡플레이며, 티켓 예매와 생중계 역시 쿠팡플레이에서 맡는다. 예매는 다음 달 6일부터 쿠팡플레이 모바일 앱을 통해 오후 12시 스포츠 패스 선예매, 오후 8시 일반 예매 순으로 진행된다.

디지털뉴스부=박현우 기자

