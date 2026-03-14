대한적십자사 고창지구협의회 ‘재능봉사회’ 창립총회 개최

신입 회원 29명 참여…“재능 나눔 통해 지역사회에 따뜻한 봉사 실천”

전북특별자치도 대한적십자사 전북지사 김한규 사무처장과 정화복 전북연합회 회장, 나순희 대한적십자사 고창연합회 회장, 오세환·이경신 군의원 등이 재능봉사회 창립식에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 박현표 기자.

대한적십자사 고창연합회 재능봉사회가 창립총회를 열고 지역사회 나눔 활동의 새로운 출발을 알렸다.

대한적십자사 고창지구협의회 재능봉사회는 최근 고창 태흥갈비 연회장에서 창립총회를 개최하고, 재능 나눔을 통한 봉사활동 확대를 다짐했다.

이날 창립총회에는 전북특별자치도 대한적십자사 전북지사 김한규 사무처장과 김석환 구호팀장, 이준형 대리, 박현희 사무국장, 최은영 홍보국장 등이 참석해 재능봉사회 창립을 축하하고 회원들을 격려했다.

재능봉사회는 각자의 전문성과 경험을 바탕으로 지역사회에 필요한 봉사를 실천하기 위해 결성된 단체로, 이날 총회를 통해 신입 봉사회원 29명이 창립 회원으로 참여했다.

초대 회장으로 선출된 유추순 회장은 인사말을 통해 “각자가 가진 재능을 모아 지역사회에 따뜻한 나눔을 실천하고 어려운 이웃을 섬기는 봉사회가 되겠다”며 “앞으로 다양한 봉사활동을 통해 대한적십자의 인도주의 정신을 실천해 나가겠다”고 밝혔다.

대한적십자사 전북지사 김한규 사무처장은 “재능봉사회 창립은 지역사회 봉사문화 확산에 큰 의미가 있다”며 “회원들의 재능과 열정이 지역 곳곳의 도움이 필요한 이웃들에게 큰 힘이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 대한적십자사 고창지구협의회 재능봉사회는 앞으로 재능기부를 통한 다양한 봉사활동과 지역사회 나눔 실천에 적극 나설 계획이다.

고창=박현표 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지