[2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽] 개막 D-4, 올림픽 사상 첫 분산 개최

오는 6일부터 17일간 열전 대한민국 6개 종목 130명 선수단 출전

지난달 22일 송파구 올림픽파크텔에서 열린 2026 밀라노 동계올림픽 선수단 결단식에서 유승민 대한체육회장과 이수경 선수단장, 출전 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

2026 제25회 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 개막이 4일 앞으로 다가왔다.

이번 대회는 이탈리아에서 열리는 3번째 동계올림픽으로 오는 6일(현지시간)부터 22일까지 17일간의 열전이 펼쳐진다.

개막식은 한국시간 7일 오전 4시 이탈리아 밀라노 산시로 스타디움에서 열린다.

개막식은 ‘조화’(Armonia)를 주제로 세계적인 무대 예술가 마르코 발리치가 총연출을 맡았다.

마르코 발리치는 ‘감정의 디자이너’를 별칭으로 2002 솔트레이크시티 동계올림픽 폐회식, 2006 토리노 동계올림픽 개·폐회식, 2014 소치 동계올림픽 폐회식, 2016 리우데자이네이루 하계올림픽 개회식 등 굵직한 국제 행사를 도맡아 온 베테랑 연출가다.

개막식에 출연하는 라스칼라 극장 아카데미 출신 무용수들이 실제 무대 크기를 그대로 재현한 대형 텐트에서 지난해 11월부터 리허설을 이어오고 있다.

오프닝 공연에는 팝스타 머라이어 캐리와 성악가 안드레아 보첼리, 체칠리아 바르톨리, 피아니스트 랑랑 등이 출연할 예정이다.

개막식은 주 행사장인 밀라노뿐 아니라 코르티나, 리비뇨, 프레다초 등 북부 이탈리아의 여러 지역이 동시에 조명을 받게 된다.

또한 대한민국선수단은 개막식에서 피겨 스케이팅 차준환과 스피드 스케이팅 박지우를 기수로 알파벳 순서에 따라 22번째 입장할 예정이다.

2026 밀라노·코르티나 동계올림픽대회을 한달 앞둔 지난달 7일 충북 진천선수촌에서 쇼트트랙 대표팀 임종언 등 선수들이 훈련하고 있다. 연합뉴스

대한민국은 이번 대회에 총 6개 종목에 130명(선수 71명, 임원 59명)의 선수단을 구성해 출전하며 시차와 기후 적응 등을 위해 지난 30일 45명이 결전지로 향했다.

종목별로 스노보드는 11명이 참가, 가장 많은 선수가 이름을 올렸다.

효자 종목인 쇼트트랙 10명, 봅슬레이 10명, 스피드 스케이팅 9명 순이다.

컬링은 7명, 피겨 스케이팅 6명, 프리스타일 스키 5명, 스켈레톤과 크로스컨트리가 각 3명, 알파인스키와 바이애슬론이 2명씩, 루지는 1명이다.

여기에 알파인스키 여자부, 프리스타일 스키 여자 모굴에서 1명씩, 총 2명이 추가로 출전권을 확보했다.

전북자치도스키·스노보드협회 소속의 조완희(스노보드)와 무주 출신의 최두진(바이애슬론) 등 2명의 전북자치도 소속과 출신의 선수도 이번 대회 메달 사냥에 도전한다.

이번 동계올림픽은 올림픽 역사상 첫 분산 개최되며, 93개국의 선수단 3500여 명이 참가해 8개 종목, 16개 세부 종목에서 116개의 금메달을 놓고 경쟁하게 된다.

오세림 기자

