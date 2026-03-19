[여론조사 : 장수군 시급 현안] “인구감소 대응·정주여건 개선 가장 시급”

의료·돌봄 서비스 확대 21%, 농가소득 증대 19% 순 6·3 지방선거 앞둔 장수 민심, ‘살기 좋은 지역’ 요구 뚜렷

제9회 전국동시지방선거를 앞두고 장수군민들은 지역 소멸 위기 대응과 삶의 기반 확충을 가장 시급한 과제로 인식하는 것으로 나타났다.

전북일보와 JTV, 전라일보 공동 의뢰로 지난 3월 13일부터 15일까지 실시한 여론조사 결과에 따르면 장수군 현안 가운데 인구감소 대응 및 정주 여건 개선이 26%로 가장 높았다.

이어 의료·돌봄 서비스 확대 등 의료복지 강화가 21%, 레드푸드 및 농축산업 육성 등 농가소득 증대가 19%로 뒤를 이었다.

농어촌 기본소득 제도 정착은 16%였으며 국도·고속도로·철도망 등 광역교통망 확충과 전국 대표 산악관광 명소 육성은 각각 6%로 집계됐다.

이번 조사 결과는 장수군민이 체감하는 지역의 현실적 과제가 무엇인지를 비교적 분명하게 보여줬다.

가장 높은 응답을 기록한 인구감소 대응과 정주여건 개선은 청년층 유출, 고령화, 생활 인프라 부족 등 장수군이 안고 있는 구조적 문제를 반영한 결과로 풀이된다.

계층별로는 학생층에서 인구감소 대응 및 정주 여건 개선 응답이 42%로 상대적으로 높게 나타났고 블루칼라 계층에서는 의료·돌봄 서비스 확대 등 의료복지 강화 응답이 38%로 높아 생활 밀착형 복지 수요가 큰 것으로 분석됐다.

이는 젊은 층이 지역의 미래 기반 조성에, 생활 현장에서는 의료·복지 안전망 강화에 보다 큰 비중을 두고 있음을 보여주는 대목이다.

또 레드푸드 및 농축산업 육성 등 농가소득 증대가 19%를 기록한 것도 눈여겨볼 지점이다. 장수의 산업 기반인 농축산업 경쟁력 강화와 소득 증대가 여전히 지역경제의 핵심 과제로 인식되고 있다는 의미로 해석된다.

이번 조사에서 장수군민은 ‘사람이 머무는 지역’, ‘생활이 가능한 지역’, ‘소득이 유지되는 지역’을 가장 절실한 과제로 인식했다.

따라서 장수군민이 가장 시급한 현안으로 인구감소 대응 및 정주여건 개선을 꼽으면서 이번 선거는 지역 소멸 위기에 대한 해법과 정주 기반 확충 방안을 둘러싼 경쟁이 최대 쟁점으로 부상할 전망이다.

이번 여론조사는 SKT·KT·LGU+ 등 3개 통신사가 제공한 휴대전화 가상(안심)번호를 이용한 무선전화 면접조사로 진행됐다. 표본 크기는 장수군 7개 읍·면을 성·연령·2개 권역별 층화 확률로 구분해 지역에 거주하는 만 18세 이상 남녀 509명이다. 응답률은 51.7%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.3%포인트다. 조사값은 소수점 첫째 자리에서 반올림해 정수로 표기했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

전북 지방선거 관련 여론조사 설문지_11장수군_최종.pdf

● 일러두기 △통계표에 제시된 응답 값은 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 표기하였기 때문에, 세부항목의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다. △척도형 문항(예: 매우+대체로 등)에서 두 개 응답 값을 합산하여 제시하는 경우, 소수점 첫째 자리에서 합산하여 반올림하였으므로 통계표에 제시된 응답 값의 단순합과 차이가 있을 수 있습니다. △응답 사례수가 적은 경우, 해석에 유의하셔야 합니다. △세부 특성별(예: 성별, 연령별, 지역별 등) 표본오차는 전체 응답 값의 표본오차보다 크기 때문에 해석에 유의하셔야 합니다. △자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 볼 수 있습니다.

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