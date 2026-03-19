[민주당 전북 기초단체장 경선] 10곳 발표…4곳 추가 심사, 다음주 발표

군산·임실 예비경선, 전주·익산 본경선…36명 확정 김제·정읍·남원·완주 추가 검증…다음주 결과 발표 ‘깜깜이 공천’ 비판엔 “기준 공개·개별 통보 원칙”

19일 이재운 더불어민주당 전북도당 공천관리위원장이 전북도의회 브리핑룸에서 기초단체장 후보자 심사결과를 발표하고 있다./사진=민주당 전북도당

더불어민주당 전북특별자치도당이 19일 6·3 지방선거 기초단체장 경선 후보 36명을 1차 발표하고 전주·군산·익산 등 도내 10개 시·군의 경선 구도를 확정했다. (관련기사 3면)

후보자수가 많은 군산·임실은 예비경선, 전주·익산·진안·부안은 본경선, 무주·장수는 2인 경선으로 치러진다.

김제·정읍·남원·완주 등 4개 지역은 추가 면접과 적합도 조사 등이 진행 중이어서 다음주 초 별도로 발표될 예정이다.

민주당 전북도당 공직선거후보자 추천관리위원회(위원장 이재운)는 이날 오전 전북특별자치도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 10개 시·군 기초단체장 경선 후보 명단을 발표했다.

군산시는 8명, 임실군은 6명이 경선에 참여해 예비경선을 치르고, 전주시·익산시·진안군·부안군은 3인 이상 경쟁 구도로 본경선을 진행한다. 장수군과 무주군은 2인 경선으로 최종 후보를 가리게 된다.

경선은 후보자 수에 따라 예비경선, 본경선, 결선투표 등 3단계 방식으로 진행된다.

예비경선은 권리당원 투표 100%로 상위 후보를 선별하고, 본경선과 결선은 권리당원 50%와 안심번호 여론조사 50%를 반영해 최종 후보를 결정한다. 합동연설회는 오는 25일부터 30일까지 지역별로 열린 뒤 순차적으로 경선이 진행될 예정이다.

이번 발표에서 제외된 김제·정읍·남원·완주 등 4개 지역은 공관위 심사가 진행 중이다. 공관위는 면접과 적합도 조사, 위원 평가 등이 마무리되지 않아 최종 후보를 확정하지 못한 상태라며, 다음주 초 별도 발표를 예고했다.

공천 기준과 절차를 둘러싼 논란에 대해서 이재운 위원장은 “일부 후보가 과거에는 문제가 없었지만 이번 심사에서 감점이나 부적격 판단을 받은 것은 대해 공관위는 중앙당 기준 변화와 도덕성 검증 강화가 반영된 결과”라고 설명했다.

심사 결과 비공개 논란과 관련해서는 “후보 모집 단계에서 심사 기준은 공개됐고, 세부 사유는 개인정보에 해당하는 만큼 개별 통보가 원칙”이라고 밝혔다.

일부에서 제기된 ‘깜깜이 공천’ 비판에 대해서도 “기준에 따라 평가가 이뤄졌고 후보자들은 관련 내용을 충분히 통보받았다”고 설명했다.

이날 질의응답에서는 4년 전과 달라진 공천 결과와 기준 적용 문제를 둘러싼 질문도 나왔다.

이에 대해 공관위는 “사회적 요구와 당의 기준 변화에 따라 이전보다 도덕성 검증이 강화된 측면이 있다”며 “같은 사안이라도 시기와 상황, 책임 정도를 종합적으로 고려해 판단했다”고 답했다.

또 지역별 정치 환경과 인물 경쟁력을 어떻게 반영했느냐는 질문에는 “적격 여부는 전북 전체에 동일한 기준을 적용해 판단했고, 지역 현안 이해도와 해결 능력 등은 면접 과정에서 평가했다”고 밝혔다.

<민주당 전북도당 기초단체장 후보자 심사 결과 1차 발표>

△전주시(3인) : 국주영은, 우범기, 조지훈

△군산시(8인) : 강임준, 김영일, 김재준, 나종대, 박정희, 서동석, 진희완, 최관규

△익산시(3인) : 심보균, 조용식, 최정호

△진안군(4인) : 동창옥, 이우규, 전춘성, 한수용

△무주군(2인) : 윤정훈, 황인홍

△장수군(2인) : 양성빈, 최훈식

△임실군(6인) : 김병이, 김진명, 신대용, 성준후, 한득수, 한병락

△순창군(2인) : 임종철, 최영일

△고창군(2인) : 심덕섭, 조민규

△부안군(4인) : 권익현, 김양원, 김정기, 박병래

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