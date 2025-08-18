‘전북 K-POP 아카데미’ 성황리에 마무리

세계 50개국서 몰린 지원…경쟁률 28:1 기록

전주 올림픽 응원곡도 제작…국제케이팝학교 청신호

14일 전주 소리문화의전당에서 열린 '2025 전북 K-POP 아카데미 수료식 모습./사진=전북도.

전북특별자치도가 주최한 ‘2025 전북 K-POP 아카데미’가 세계 청소년들의 뜨거운 호응 속에 막을 내렸다.

18일 전북자치도에 따르면, 도와 콘텐츠융합진흥원이 함께 추진한 이번 아카데미는 지난 1일부터 14일까지 2주간 전주와 부안 등지에서 열렸다. 시범사업임에도 불구하고 전 세계 50개국에서 558명이 지원해 28:1의 경쟁률을 기록했다.

최종 선발된 20명은 한국을 비롯해 미국, 인도, 러시아 등 9개국 출신으로 구성됐다. 한국 참가자 중에는 남원 국악예고 출신 3명이 포함돼 지역 청소년의 국제 진출 가능성도 확인됐다.

교육은 개별 레벨 테스트부터 작곡·안무 연습, 신곡 녹음, 커버곡 무대 구성 등으로 짜임새 있게 운영됐다. 특히 전 걸그룹 포미닛 멤버 전지윤이 특강을 맡아 실전형 조언을 더했다.

참가자들은 전북의 전통문화를 체험하고, 직접 브이로그·댄스 영상을 제작해 개인 SNS와 글로벌 플랫폼에 게시하며 자연스럽게 전북을 알렸다.

아카데미의 결과물인 단체 음원 ‘동그라미(Go beyond create harmony)’는 전주 하계올림픽 유치를 응원하는 메시지와 함께, 청소년의 꿈을 응원하는 가사로 구성됐다. 해당 곡은 정식 발매될 예정이다.

도는 이번 사업이 도가 추진 중인 ‘국제케이팝학교’ 설립의 사전 검증 차원에서도 큰 의미를 가질 것으로 보고 있다. 전 세계 청소년의 높은 관심과 성공적인 운영이 향후 본사업 추진에 긍정적인 신호로 평가되면서다.

김성규 전북콘텐츠융합진흥원 원장은 “이번 아카데미를 계기로 전북형 글로벌 K-콘텐츠 산업 전략을 본격화하고, 세계인이 전북으로 모여드는 콘텐츠문화도시 실현에 박차를 가하겠다”고 밝혔다.

