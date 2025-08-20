훈훈한 일상 속 가족과 사랑 이야기, 김자연 '못 말리는 상장' 출간

못 말리는 상장 표지/사진=교보문고

훈훈한 일상의 이야기를 통해 가족과 타인에 대한 사랑을 일깨우는 동화집이 출간됐다.

초등학교 중학년 이상 어린이들에게 문학의 즐거움을 전하는 창작동화 시리즈 ‘청개구리문고’ 52번째 작품으로, 김자연 작가의 신작 단편동화집 <못 말리는 상장>(청개구리)을 펴낸 것.

이번 단편동화집에는 유쾌하면서도 활기 넘치는 동화 세계를 보여주는 여섯 편의 이야기가 담겼다. 주변에서 흔히 볼 수 있는 인물부터 우스꽝스러운 도깨비까지 등장해, 가족의 소중함과 타인에 대한 존중, 응원을 일깨우는 이야기들이 독자들의 공감을 자아낸다.

표제작 ‘못 말리는 상장’에서는 말썽꾸러기 기똥찬을 변화시키는 엄마의 재치가 돋보이며, ‘대장 도깨비 구름 버스’와 ‘꿀떡꿀떡 팥죽이’는 도깨비 이야기를 통해 유쾌한 재미와 함께 은혜와 환경의 소중함을 자연스럽게 전달한다. 그 외 ‘눈사람 떡볶이’는 성이 다른 남매 사이의 따뜻한 정을, ‘또와 불고기’는 서로 진심으로 아끼는 가족 간 사랑을, ‘막대사탕 오빠’는 장애가 있는 오빠의 진심 어린 사랑을 담아내며 다채로운 가족 이야기를 선보인다.

김 작가는 작가의 말을 통해 “이번 단편동화집은 <초코파이> 출간 이후 5년 만의 신작으로, 가족의 소중함과 사랑, 타인에 대한 존중을 주제로 한 여섯 편의 단편 동화를 담았다”고 소개했다.

이어 “가족이라는 말 속에는 매우 다양한 층위가 담겨 있다. 보편적으로 가족은 따뜻함과 헌신적 사랑을 상징하지만, 누군가에게는 상처를 주는 대상이 되기도 한다”며 “그럼에도 가족의 긍정적 의미를 일반화해 전달하는 것은, 가족이 지켜야 할 보편적 가치가 그만큼 소중하기 때문”이라고 덧붙였다. 그러면서 그는 앞으로도 “좀 더 경쾌한 나를 담아 맛있고 재미있는 동화를 선보이고 싶다”고 밝혔다.

김 작가는 김제에서 태어나 전주에서 자랐다. 1985년 <아동문학평론> 신인상, 2000년 한국일보 신춘문예를 통해 등단했으며, 대표작으로 동화집 <거짓말을 팝니다>, <초코파이>, <수상한 김치 똥>, <항아리의 노래>와 동시집 <피자의 힘>, <감기 걸린 하늘> 등이 있다. 현재 아동문학잡지 <동화마중> 발행인 겸 편집인으로 활동 중이다.

