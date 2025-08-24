안호영 “전주·완주 통합 6자 회담 조속 개최” 윤호중 행안부 장관에 촉구

전북도와 전북정치권, 검토 넘어 회담 공식화 첫 요구

기계적 중립 유지했던 정부, 중재자로서 딜레마 커질 듯

간담회 비공개가 아닌 공개 추진해야 한다는 여론도 봇물

끝장토론, 간담회, 정부입장까지 첨예한 다자 이해구도 얽혀

안호영 의원. 사진＝연합뉴스

더불어민주당 안호영 의원(완주·진안·무주, 국회 환경노동위원장)이 지난 22일 전주·완주 행정통합과 관련한 6자 회담을 조속히 개최해 줄 것을 윤호중 행정안전부 장관에 공식 촉구했다.

안 의원은 이날 “최종 결정권을 가진 행정안전부 장관이 조속히 결정을 내려야 한다”며 “행안부가 내부 검토 중인 6자 간담회를 하루빨리 공식화하라”면서 이같이 밝혔다.

행안부가 내부 검토 중이라고만 밝힌 6자 회담은 통합 찬성 측인 김관영 전북도지사와 우범기 전주시장, 민주당 이성윤 의원(전주을)도 강력하게 희망하고 있는 사안이다.

반대 측인 안 의원이 6자 회담에 적극적인 입장을 보이면서 이제 공은 윤 장관에게로 완전히 넘어갔다.

안 의원은 이날 행정안전부 장관에게 보낸 공문에서 “세 차례의 자치단체장 토론회가 결론을 내지 못한 채 지역 갈등과 주민 피로감만 커지고 있다”며 “더 이상 논란이 장기화되는 것은 바람직하지 않다”고 운을 뗐다.

그는 이어 “행정통합은 주민의 삶에 직접적이고 중대한 영향을 미치는 사안인 만큼, 최종 결정권자인 행정안전부 장관이 양측의 의견을 직접 청취하고 신속히 방향을 제시해야 한다”며 “그것이 불필요한 갈등과 사회적 비용을 줄이고 전북 발전을 위한 지혜를 모으는 길”이라고 강조했다.

그러면서 “6자 간담회는 전북의 미래를 위한 건설적 해법을 모색할 수 있는 중요한 계기가 될 것”이라며 “(행안부는)검토에 머물지 말고 조속히 공식화해 달라”고 거듭 요청했다.

찬성 측과 반대 측 모두 한 테이블에 앉아 끝장 토론을 하는 것을 기대하는 만큼 기계적 중립 유지했던 정부 역시 중재자로서 딜레마 커질 전망이다.

이와 관련 전북에선 이 간담회를 비공개가 아닌 실시간 공개로 추진해야 한다는 여론도 크게 번지고 있다. 도민들에게 직접 양측의 이야기를 듣고 판단할 수 있는 계기를 제공하라는 것.

행정통합은 행정은 물론 선거판까지 바꾸기 때문에 첨예한 정치적 이해관계가 얽혀있는 사안이기도 하다.

안 의원은 앞서 김민석 국무총리와 행안부, 지방시대위원회 관계자들과의 잇따른 면담을 추진했다. 그는 이들에게 “(합 대신)전북형 메가시티 구상, 특별지방자치단체 설치 등 다양한 방안을 종합적으로 검토해 나가야 한다”고 강조했다.

