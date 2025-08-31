전북 찾은 김경수 “지역 균형발전은 국가 생존 전략”...5극3특 구상 강조

“지역 균형발전은 시혜가 아닌 국가 생존 전략” 직격

청년 유출 막을 해법, 권역별 전략산업·인재 양성 제시

전북엔 피지컬AI·농식품·연금 금융 3대 축 강조

김경수 지방시대위원장이 29일 전북대학교에서 열린 2025년 한국지방자치학회 하계학술대회에서 강연하고 있다./사진=연합뉴스.

김경수 지방시대위원장이 전북을 찾아 “지방이 무너지면 대한민국도 무너진다. 지역 균형발전은 생존의 문제”라고 강조했다.

김 위원장은 지난달 29일 전북대학교에서 열린 한국지방자치학회 하계학술대회에서 이같이 말하며 수도권 일극 체제를 깨야 한다고 역설했다.

취임 후 첫 지방 강연인 이 자리에서 그는 “수도권 집중은 청년 유출에서 비롯된다”며 “좋은 일자리와 교육을 찾아 떠나는 청년을 잡아내지 못하면 지방 소멸은 가속화된다”고 지적했다.

김 위원장은 스웨덴 도시 말뫼 사례를 들어 대안을 제시했다. 조선업 쇠퇴 뒤 대학 신설과 권역 연계로 하루 8개 스타트업이 생겨나는 도시로 탈바꿈한 과정은 5극3특 전략의 모델이라는 설명이다.

그는 “권역별로 전략산업을 배치하고, 기업과 대학이 함께 인재를 길러내며, 대중교통으로 생활권을 묶어야 청년이 남는다”고 했다.

역대 균형발전 정책도 언급했다. 김 위원장은 “참여정부 때 추진한 혁신도시는 수도권 집중을 8년 늦춘 성과는 있지만, 산업·인재 생태계와 결합하지 못해 30~40점짜리”라고 평가했다. 이어 “공공기관 이전만으로는 한계가 분명하다”며 권역화 전략의 필요성을 재차 강조했다.

전북의 역할도 짚었다. 김 위원장은 “전북의 전략 테마는 피지컬AI, 농식품, 국민연금 기반 금융”이라며 “이 분야만큼은 전북대가 서울대보다 더 강한 대학이 돼야 한다”고 말했다.

이재명 대통령의 '서울대 10개 만들기' 대선 공약의 본질에 대해서는 "모든 대학을 서울대처럼 복제하는 것이 아니라, 각 권역 전략산업 분야에 집중 투자해 전국에 특화 거점을 세우는 것"이라고 설명했다.

규제 완화와 지원 방안도 곁들였다. 김 위원장은 “전략산업 투자와 직결되는 규제는 과감히 풀고 기업이 스스로 지역에 뿌리내릴 가치가 있도록 지원 패키지를 붙이겠다”고 했다. 생활 인프라 역시 핵심 조건으로 꼽으며 “수도권처럼 자동차 없이 도시 간 이동이 가능해야 한다”고 덧붙였다.

완주·전주 행정통합에 대해서도 “과거처럼 정치 논리로 주민 뜻을 외면하는 통합은 없을 것”이라며 “경제권·생활권 통합이 먼저”라고 선을 그었다.

김 위원장은 강연을 마치며 청년을 언급했다. 그는 “지역이 살아나려면 청년이 떠나지 않고, 나간 청년도 돌아올 수 있어야 한다”며 “지방의 성장이 곧 국가 성장이 되는 길”이라고 했다.

