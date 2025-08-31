이전기사
전북일보로고

전북 소비 6개월째 '빨간불'⋯경기 침체 장기화
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-08-31 16:54 (Sun)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 경제 chevron_right 산업·기업
보도자료

전북 소비 6개월째 '빨간불'⋯경기 침체 장기화

박현우 웹승인 2025-08-31 14:02 수정 2025-08-31 16:16

광공업 생산·출하 회복, 재고 누적·소비 부진은 장기화
재고는 1년 새 22.4% 증가, 소비는 지난 2월부터 침체

image
7월 전북 산업활동동향 그래픽. 호남지방통계청 제공

 

올해 초부터 매달 소비자의 지갑이 굳게 닫히면서 전북지역 대형 소매점들이 매출 부진에 허덕이고 있다.

호남지방통계청이 지난달 31일 발표한 '2025년 7월 전북특별자치도 산업활동 동향'에 따르면 대형 소매점 판매액 지수는 전년 동월 대비 9.2% 감소한 86.1로 집계됐다.

지난 2월 -24.8%, 3월 -7.2%, 4월 -10.2%, 5월 -8.7%, 6월 -6.4%에 이어 6개월째 회복하지 못하는 등 경기 침체 상황이 길어지고 있는 상황이다. 가전제품(-17.8%), 화장품(-18.0%), 기타 상품(-18.3%) 등이 많이 감소하는 등 주요 상품군 대부분이 침체됐다.

전북 광공업 생산·출하는 2개월 만에 회복세를 보였다.

전북지역 광공업 생산 지수는 107.2(2020=100)로 지난해 동월 대비 0.4%, 전월 대비 4.0% 증가한 것으로 나타났다. 지난 5월 3.7%, 6월 3.1% 감소한 이후 2개월 만에 증가세로 전환됐다.

업종별로는 전기·가스업(18.9%), 1차 금속(24.4%), 선박·보트·철도 장비·항공기·우주선 등 자동차와 트레일러를 제외한 운송 장비를 의미하는 기타 운송장비(610.0%) 등이 큰 증가세를 보였다. 반면 자동차(-6.3%), 화학제품(-11.1%), 의약품(-24.2%) 등은 크게 줄어들었다.

출하도 비슷한 양상을 보였다.

출하 지수는 108.5로 전년 동월 대비 2.8% 증가했다. 전기·가스업(13.1%), 기계 장비(34.3%), 기타 운송장비(878.3%) 등이 많이 증가했으나 식료품(-4.2%), 자동차(-6.0%), 화학제품(-16.9%) 등이 감소한 것으로 조사됐다.

재고는 출하가 줄어든 업종을 중심으로 많이 쌓였다.

재고 지수는 전년 동월 대비 22.4% 증가한 166.4다. 업종별로 보면 자동차(69.1%), 전기장비(174.0%) 등이 늘고 식료품(-11.1%), 섬유제품(-15.0%), 음료(-27.6%) 등이 줄었다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#통계청 #호남지방통계청 #산업 #산업활동 #광공업 #제조업 #소비 #대형소매점
박현우 d_ailyrecord@naver.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 경제뉴스
경제섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr