'차명주식거래 의혹' 이춘석 법사위원 사임…무소속 최혁진 보임
UPDATE 2025-09-03 13:59 (Wed)
'차명주식거래 의혹' 이춘석 법사위원 사임…무소속 최혁진 보임

연합 웹승인 2025-09-03 11:11 수정 2025-09-03 11:11

 2일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 국민의힘 나경원 의원 등 의원들이 의사진행 발언을 요청하고 있다. 연합뉴스

보좌관 명의의 차명 주식거래 의혹으로 더불어민주당을 탈당하고 국회 법제사법위원장직을 사임한 이춘석 의원이 법사위원직도 사임했다.

이 의원의 사임으로 공석이 된 법사위원 자리는 무소속 최혁진 의원으로 새로 보임됐다.

3일 정치권에 따르면 당초 민주당은 이 의원의 사임으로 생긴 법사위원 자리를 자당 몫으로 채워야 한다고 주장했지만, 국민의힘이 '원 구성 협상에 해당한다'며 반대했다.

이에 무소속 최 의원이 법사위원으로 들어가게 됐다.

이 의원의 사임과 최 의원의 보임으로 법사위는 현재 추미애 위원장을 포함해 민주당 9명, 국민의힘 7명, 조국혁신당 1명, 무소속 1명으로 구성돼 있다.

