전북미래교육연구소, 차정인 국가교육위원장 임명 환영 논평

전북미래교육연구소(천호성 소장)는 16일 차정인 국가교육위원회 위원장 임명을 환영하는 논평을 냈다.

연구소는 “우리 교육은 비리와 무능력으로 허송세월을 보냈고, 학생과 교사, 학부모, 국민 모두의 기대는 무겁게 짓눌려졌다”면서 “이제 우리는 대한민국의 새로운 교육시대를 맞이할 것으로 기대한다. 차정인 위원장의 교육 전문성과 진정성이 우리나라 교육의 근본적 혁신과 대전환을 이끌 것으로 믿는다”고 밝혔다.

이어 “차정인 위원장이 국가교육위원회를 대한민국 교육혁신의 심장으로 세우고, 미래 교육의 청사진을 구체화하며, 투명하고 공정한 집단지성형 협치로 운영해 주리라 믿는다”며 “또한 대통령, 국회, 국민과 긴밀하게 소통하며 독립성과 신뢰를 함께 확보해 줄 것으로 믿는다”고 강조했다.

천호성 소장은 “우리 모두는 지금이야말로 대한민국 교육의 대개혁을 실현할 절호의 기회라고 생각한다”며 “교육대개혁국민운동본부는 국가교육위원회와 함께 아이들이 행복하게 배우고, 교사와 학교가 존중받으며, 국민이 신뢰하는 교육개혁을 이루어 나갈 것”이라고 했다.

