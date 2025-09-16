“사업비 올렸다” 착공 자신만만하던 노을대교 또 유찰

노을대교 사업조감도. 자료=익산지방국토관리청

정부와 정치권이 착공을 자신했던 노을대교 건설사업자 선정 입찰이 또다시 유찰됐다.

조달청은 국토교통부 익산지방국토관리청 수요에 따라 지난 15일까지 ‘고창 해리∼부안 변산 도로건설공사’에 대한 입찰참가자격사전심사(PQ) 서류를 접수했다.

접수 결과 단 한 곳의 건설사도 참여하지 않았다. 정부가 책정한 예산으론 도저히 사업성을 맞출 수 없다는 건설업계 판단이 영향을 미쳤다.

앞서 이 사업에 관심을 보였던 금광기업마저 입찰에 참여하지 않으면서 무응찰이라는 희대의 기록도 세웠다. 정부가 책정한 예산으론 도저히 사업성을 맞출 수 없기 때문이다.

‘노을대교’는 단절된 변산반도국립공원(변산면 도청리)과 선운사도립공원(고창군 해리면 동호리)을 잇는 총 연장 8.86㎞의 해상교량이다.서해안과 남해안을 연결하는 국도 77호선의 유일한 단절 구간이기도 하다.

국토교통부는 지난 2022년 턴키(설계·시공 일괄 진행) 방식으로 건설사업자 물색에 나섰다. 하지만 낮은 공사비 등으로 입찰이 매번 유찰로 끝나자 ‘공사비 증액’과 ‘사업방식 변경’을 추진했다. 사업 추진 방식도 턴키에서 기본설계 기술제안으로 바꾸고, 건설사업비를 약 400억원 상향해 총 4217억원으로 조정했다.

익산지방국토관리청 관계자는 “(노을대교 건설)사업 추진이 시급하지만, 사업비 증액이 쉽지 않다는 점을 고려하면 사업 방식 변경 등으로 진행하는 방안을 검토하고 있다”라고 말했다. 국토부가 선택할 수 있는 사업 방식은 실시설계 기술제안 또는 종합심사낙찰제 등이 거론되고 있다.

