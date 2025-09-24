천호성-한준호 의원, 27일 ‘지역소멸 위기 해법을 찾다’ 토론회

천호성 전주교육대학교 교수

천호성 전주교대 교수와 한준호 더불어민주당 최고위원이 지역 소멸을 주제로 토론회를 연다.

천호성 전주교대 교수는 오는 27일 오후 4시 전주교대 황학당에서 ‘지역소멸 위기 해법을 찾다’를 주제로 토론회를 진행한다. 천 교수는 이날 ‘지역소멸 위기에 대응하는 전북교육 생존전략’을 주제로 발제를 한다.

천 교수에 따르면 인구감소, 지역소멸이라는 문제해결을 위해 정부는 연간 약 50조 원에 달하는 예산을 지출하고 있다. 이번 토론회에서는 지역인재 양성을 위해 전북교육이 나아가야 할 방향과 전망을 모색할 뿐만 아니라 교육·학부모·시민사회의 연대를 통한 회복적 교육정책 발굴을 도모한다고 설명했다.

이번 토론회에서는 민주당 최고위원인 한준호 국회의원의 발제도 예정돼 있다.

천 교수는 “지역소멸의 위기를 극복하기 위해서는 교육을 통한 지역인재 양성이 필수적”이라며 “지역인재 양성을 위해 학교와 지역의 긴밀한 연계협력이 요구된다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지