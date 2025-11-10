지방선거 경선 시작도 안했는 데 ‘조기과열’…전북서 극심한 피로도

지방자치단체장 입지자들 줄서기와 자기홍보 본격화 시도때도 없는 문자와 단체 대화방 초대에 짜증 유발 지인이나 주변인에게 안부도 묻지 않고, 기계적 전체문자 지적 상대 후보 비방·흑색선전에 열 올리기, 유언비어도 고개

내년 6월 치러지는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 전북지역 선거전이 조기에 과열되면서 유권자들이 벌써부터 큰 피로를 느끼고 있다.

전북지역 선거에 결정적인 영향을 미치는 더불어민주당 경선 일정이 나오지도 않은 상황에서 정치권 인사들의 일방소통이 이어지고 있기 때문이다.

10일 지방선거 피로도와 관련해 전북일보에 관련 사례를 호소한 도민 다수에 따르면 자치단체장 출마 예정자와 캠프 관계자들이 보내는 홍보문자와 상대방의 참여 의사를 묻지도 않는 단체대화방 초대가 본격화한 것으로 나타났다.

현재 문자나 전화를 받는 사람 중 대다수는 과거 정치권이나 사회단체에 몸을 담았던 인사들인데, 누군지 확인도 하지 않고 일방소통을 한다는 비판도 빗발쳤다.

특히 좁은 지역사회에서 가까운 지인 간에 이간질과 유언비어 등이 횡행하면서 선거가 인간관계와 지역사회를 분열시킨다는 지적도 있었다.

본격적인 선거전이 시작하기 전 지역조직을 다지고, 대외 인지도를 높인다는 계획이 오히려 역효과를 불러오고 있는 셈이다.

일방적인 문자로는 단순한 일면식이 있는 사람들에게 현직 단체장을 비판하는 내용의 흑색선전용 게시물을 돌리는 일이 많았다.

이 과정에서 확인되지 않은 사실을 부각하면서 입소문을 타게 만드는 노이즈 마케팅도 활용되고 있다.

이는 전북에서 가장 단위가 큰 전주시장 선거전부터 인구 5만 이하의 군수 경쟁까지 비슷한 양상이 진행되고 있다.

더 악질적으로 평가되는 건 상대를 확인하지도 않고, 보내는 메시지다. 예컨대 출마 예정자 A의 가까운 지인이거나 캠프 관계자급 인사에게 다른 출마 예정자 B가 전체문자를 발송해 불필요한 불쾌감을 조장하는 것이다.

이런 알림이나 메시지가 휴일이나 야간에도 오면서 피로도를 호소하는 시민들도 있었다.

전주 효자동 주민이라고 밝힌 A씨는 “사실 문자가 오는 단체장 후보군 모두 저와 알만한 사람들”이라며 “지난 4년간 단 한 번의 안부 전화 없이 갑자기 일방적인 소통을 하는 데 굉장히 무례하다는 생각이 들었다”고 꼬집었다.

익산에 사는 B씨는 “선거철이 오니까 출마할 당사자보다 주변 사람들이 더 난리”라며 “한명이라도 자기편으로 끌어들이기 위한 활동이 이간질로 비화하고 있다”고 말했다.

지방선거가 반년 정도 남은 시점에서 선거전이 과열되자, 지자체 공무원들도 피로도를 호소하고 있다. 지자체의 경우 과장급 이상 간부일 경우 줄을 잘 서야 살아남는다는 압박감도 상당하다. 만약 현직이 지시하는 지선용 업무를 거부할 수 없는 상황에서 다른 후보가 당선되면 그 라인으로 찍힌다는 것이다. 이는 교육청 역시 마찬가지다.

자치단체와 교육청에서 근무하는 공직자 상당수는 “고래 싸움에 새우 등 터진다는 말이 생각난다”며 “공무원의 정치적 중립은 의무라지만, 정치권에서 우리를 줄 세우는 게 하루이틀이냐”고 토로했다.

