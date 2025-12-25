해군 제2정비창 유치, 침체된 군산조선소 돌파구 될까

진해 단일 체제 한계 지적…서해 작전 대응 정비 거점 필요성 제기 함선 부품 자체 제작·3D프린터 운용…정비력은 곧 전투력 군산 조선·기계 산업 연계 기대 속 정부 판단 주목

군산조선소 전경. /사진=전북일보DB

전북특별자치도가 국방부에 해군 제2정비창의 서해 설치 필요성을 공식적으로 제기했다.

기존 진해 정비창 단일 체제로는 서해 작전 환경 변화와 해군 함정 운용 증가에 신속히 대응하는 데 한계가 있다는 판단에서다.

25일 전북일보 취재를 종합하면, 전북자치도는 최근 국회와의 정책 간담회에서 해군 제2정비창이 서해를 커버할 수 있는 권역에 필요하다는 입장을 전달하고, 전북에 유치해야 되는 필요성을 국방부에 지속적으로 건의하고 있다.

해당 제안은 신영대 국회의원이 먼저 제기했으며, 전북자치도 역시 기술적·작전적, 나아가 군산 지역 조선업 활성화와 지역경제 이바지 측면에서 공감하고 있다.

해군 정비창은 함정의 신속한 정비 지원을 위해 함선 부품을 자체 제작하는 것이 특징이다.

함선 부품은 다품종 소량 생산 구조여서, 결함 발생 시 외부 조달이 쉽지 않다.

정비창 내에서는 금속을 녹여 부품을 제작하는 주물 공정부터, 군 최초로 도입된 3D 프린터 기반 제작 시스템까지 갖추고 있어 긴급 상황에서도 빠른 대응이 가능하다.

이 때문에 해군 정비창의 정비 능력은 해군 전투력과 직결되는 핵심 기반으로 평가된다.

도는 이같은 기능을 고려할 때, 서해 작전권을 담당할 제2정비창이 필요하다는 논리가 충분하다는 입장이다.

특히 서해는 수도권과 서북 도서, 중국과의 해상 접점이 맞물린 전략적 요충지로, 함정 운용 빈도와 작전 환경 변화에 대응할 정비 거점이 요구되는데, 군산조선소가 최적의 입지로 꼽힌다는게 도의 설명이다.

지역 산업과의 연계 가능성도 거론된다. 도는 군산 조선소의 침체된 조선·기계 산업 기반이 해군 정비창과 결합할 경우, 군수·정비(MRO) 분야에서 새로운 활로를 찾을 수 있을 것으로 보고 있다. 함정 유지·보수와 부품 제작, 관련 인력 수요가 지역 산업 생태계 회복에 기여할 수 있다는 기대다.

다만 해군 정비창은 국가 안보 시설인 만큼, 작전 개념과 예산, 입지 검토 등 종합적인 판단이 필요하기에 국방부와의 장기적인 논의가 진행될 것으로 보인다.

도 관계자는 “해군 정비창은 단순한 시설이 아니라 해군 전투력을 뒷받침하는 핵심 인프라”라며 “서해 작전 환경 변화와 지역 산업 여건을 함께 고려해 제2정비창 필요성을 지속적으로 설명하고, 정부 차원의 검토가 이뤄질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

이준서 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지