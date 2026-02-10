백창민 전 김제시의원 “김제시장 뇌물사건과 무관”

도의회서 기자간담회 갖고 “불송치됐는데도 여전히 김제선 자신이 배후 모함"

백창민 전 김제시의원

백창민 전 김제시의원이 정성주 김제시장 뇌물 수수혐의 사건과 관련, 자신은 이번 사건과 무관하다는 입장을 재차 밝혔다.

백 전 시의원은 10일 오전 전북특별자치도의회에서 기자간담회를 갖고 “최근 자신을 둘러싼 디자인업체 관계자로부터 고소를 당한 사건이 증거불충분으로 불송치 결과를 통지 받았다”고 밝혔다.

현재 백 전 시의원을 고소한 디자인업체 관계자는 정 시장에게 사업수주 대가로 금품을 공여한 혐의로 경찰 조사를 받고 있다.

백 전 의원은 “경찰 조사결과 무혐의 처분 결정이 확정됐는데도 여전히 김제지역에선 자신이 배후 인물이라는 모함이 이어지고 있다”며 답답함을 호소했다.

이어 그는 “저는 이번 사건과 전혀 무관하며, 이번 불송치 결과를 토대로 자신을 고소한 디자인업체 관계자를 무고등 관용없는 법적조치를 취할 것”이라고 밝혔다.

디자인업체 관계자는 지난해 10월 14일 공익제보자와 백 전 의원, 나인권 전북도의원 등을 정 시장의 뇌물수수 의혹 제기 배후에 있다며 공직선거법 위반(허위 사실 공표 교사) 및 협박 혐의로 경찰에 고소했다.

백세종 기자

