전주시, 내년 전주사랑상품권 3000억 발행 확대

소상공인 특례보증 대출금도 500억으로 증액 “민생경제 활성화 정책 추진…상권 회복 전력”

임숙시(왼쪽) 전주시 경제산업국장이 26일 시청 브리핑룸에서 ‘2026년 민생경제 활성화 정책’에 대해 설명하고 있다. /전주시

전주시가 내년부터 전주사랑상품권을 50% 증액‧발행한다. 또 소상공인의 경영 안정을 위한 자금 지원도 대폭 확대한다.

임숙시 전주시 경제산업국장은 26일 브리핑을 통해 “장기화한 경기 침체와 고물가 등으로 어려움을 겪는 소상공인과 지갑이 가벼워진 시민을 위해, 이 같은 내용을 골자로 한 2026년 민생경제 활성화 정책을 추진한다”고 밝혔다.

우선 전주시는 지역경제 활성화를 위한 대표 정책으로 전주사랑상품권의 내년도 발행 규모를 기존 2000억 원에서 3000억 원으로 증액한다.

특히 많은 시민이 혜택을 누릴 수 있도록 연 구매 한도도 기존 200만 원에서 300만 원으로 늘린다. 한 달 최대 충전 금액이 50만 원인 상황을 고려, 최대 6개월간 지역화폐를 충전하고 사용할 수 있도록 변화하게 된다.

또한 전주시는 관광 활성화 정책으로 관광객의 편의를 위한 QR 결제 확대 등을 추진해 전주를 방문하는 관광객들이 전주사랑상품권을 통해 편하게 소비할 수 있도록 시스템을 개선하기로 했다. 상품권 앱 편의성도 개선해 노인 등 취약계층도 편리하게 이용할 수 있도록 바꿔나갈 계획이다.

이와 함께 전주시는 경영에 어려움을 겪는 소상공인들을 위해 ‘2026년 소상공인 희망더드림 특례보증’의 대출금을 기존 330억 원에서 500억 원으로 확대한다.

희망더드림 특례보증은 전주시와 은행권 등 금융기관이 협력해 공동 출연한 출연금을 재원으로, 전북신용보증재단이 보증하고 금융기관에서 경영 자금을 대출해 주는 제도다. 지역 소상공인과 중소기업은 이차보전을 통해 낮은 금리로 경영 회복을 위한 자금을 마련할 수 있다.

여기에 △소상공인 카드수수료 지원 △노란우산 공제 가입 지원 △착한가격업소 발굴 및 인센티브 지원사업 등을 통해 소상공인 경영 안정에 힘쓸 계획이며, 골목 경제 활성화를 위한 골목형 상점가도 확대하기로 했다.

이밖에 전주시는 전주형 공공배달앱인 ‘전주맛배달’의 기능 개선과 고도화를 통해 가맹점과 소비자의 편의를 도모하며, ‘소담스퀘어 전주’를 통해 변화하는 온라인 중심 소비 행태 변화에 소상공인들이 적응할 수 있도록 다양한 지원사업을 펼칠 계획이다.

임 국장은 “2026년 새해 전주사랑상품권 발행 규모 증액 및 특례 보증 대출금 확대 등 지역경제 활성화를 위한 마중물을 확보해 상권의 회복이 가시화될 수 있도록 전력을 다하겠다”고 말했다.

강정원 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지