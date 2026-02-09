남원시장 출마 김원종, 선관위에 여론조사 신뢰성 검증 요청

“신뢰 확보 위한 조치”

김원종 남원시장 출마예정자. /전북일보 DB

남원시장 출마예정자인 김원종 더불어민주당 당대표 특보가 최근 실시된 여론조사와 관련, 전북특별자치도 선거관리위원회(이하 선관위)에 신뢰성 및 객관성 검증을 공식 요청했다.

김 특보는 9일 선관위에 “뉴스1이 지난 4~5일 실시한 남원시 지방선거 여론조사와 관련해 자료 공개 및 조사 검증을 요청했다”고 밝혔다.

공개를 요청한 자료는 △시간대별 통화시도 및 응답완료 분포 △시간대별 응답률 추이 △가중치 적용 기준 △후보 제시 순서의 무작위 처리 여부 등이다.

아울러 선관위에는 △조사시간대 정보의 사전 공유 여부 △응답 유도 행위 △표본 설계 △안심번호 적용 여부 등에 대한 조사를 의뢰했다.

김 특보는 “여론조사의 공정한 절차와 투명성을 확보함으로써 결과에 대한 신뢰를 제고하기 위한 것”이라며 “선관위의 철저한 조사와 신속한 자료공개가 공정경선 분위기를 확산하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

남원=최동재 기자

