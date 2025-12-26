경찰청, 총경 전보 인사 단행⋯전북경찰청 간부 20명 자리 이동

전북경찰청 전경/전북일보 DB

경찰청이 26일 2025년 하반기 총경 전보인사를 단행했다.

이번 인사에 따라 전북 지역에서는 6명의 일선 서장과 14명의 전북경찰청 과장급 보직이 교체됐다.

새로 자리를 옮기는 일선 서장은 △전주덕진경찰서장 조영일(전북청 교통과장) △군산경찰서장 임정빈(세종청 경무기획과장) △익산경찰서장 정창훈(경남청 경무기획정보화장비과 치안지도관) △남원경찰서장 문영상(전북청 사이버수사과장) △고창경찰서장 태기준(서울청 경무기획과 치안지도관) △무주경찰서장 김은희(대전 112치안종합상황실 상황팀장) 등 6명이다.

전북경찰청 과장급 자리에는 △홍보담당관 이상훈(서울 101경비단 부단장) △경무기획정보화장비과장 손광혁(전북청 경무기획정보화장비과 치안지도관) △경비과장 채정수(인재원 운영지원과 치안지도관) △치안정보과장 주현식(전남청 수사과장) △형사과장 강경남(전북청 경무기획정보화장비과 치안지도관) △사이버수사과장 신동현(경기남부청 경무기획과 치안지도관) △형사기동대장 권현주(광주청 홍보담당관) △안보수사과장 이후신(전남청 여성청소년과장) △범죄예방대응과장 배상진(전남 장성경찰서장) △여성청소년과장 권미자(전남청 112치안종합상황실장) △교통과장 양정환(전남 영암경찰서장) △범죄예방계장 최영신(경기남부청 경무기획과 치안지도관) △전북 112종합상황실 상황팀장 김인철(제주청 경무기획정보화장비과 치안지도관), 주정재(광주청 경무기획정보화장비과 치안지도관) 총경이 각각 발령됐다.

김인병 전주덕진경찰서장은 경찰청 과학기술개발진흥과장, 정재봉 치안정보과장은 전남청 청문감사인권담당관, 이석현 안보수사과장은 전남 자치경찰위원회, 김종신 전북 112치안종합상황실장은 전남 영광경찰서장, 황동석 범죄예방대응과장은 전남 진도경찰서장, 정덕교 형사기동대장은 전남 구례경찰서장으로 자리를 옮겼다.

한편, 김현익 군산경찰서장과 한도연 고창경찰서장은 대기에 들어간다.

김문경 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지