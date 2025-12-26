전북도지사 출마 안호영 의원 “도민성장 펀드 조성할 것”

퇴직연금공단 설립, AI자산운용 데이터센터, 전북 유니콘 산업 육성 약속

안호영 국회의원. /전북일보 DB

내년 전북특별자치도지사 선거에 출마하는 더불어민주당 안호영 의원(완주·진안·무주)이 26일 이른바 ‘도민성장펀드’ 조성 공약을 내놨다.

안 의원은 이날 전북도의회에서 기자회견을 열고 “전북이 가진 모든 유무형의 자산을 도민 공동자산으로 당당히 되찾아오고 그 성장의 결실을 도민 기본소득으로 되돌려드리겠다”며 “향후 도민성장펀드를 조성해 기본사회형 자산형성 시대를 열겠다”고 밝혔다.

그는 구체적으로 도민성장펀드에 1000만 원을 투자하면 연 8% 수준의 수익률을 목표로 연간 약 80만 원, 매달 6만 6000원의 안정적인 ‘용돈’을 받을 수 있다고 설명했다.

안 의원은 퇴직연금공단 설립과 AI 자산운용 데이터센터 유치, 전북 유니콘 육성 등도 약속했다.

안 의원은 “국민연금 1100조 원에 이어 퇴직연금공단을 설립·유치해 총 1500조 원의 거대 자산이 전주에서 움직이게 하겠다”며 “이를 통해 전주를 서울, 부산과 어깨를 나란히 하는 대한민국 금융의 심장, 세계적인 자산운용 연금수도로 만들겠다”고 밝혔다.

그는 AI 자산운용 데이터 센터를 통한 IT금융 인프라를 구축해 글로벌 금융사를 유치하고 지역 청년들에게 고부가가치 금융일자리를 제공하겠다고도 했다.

정읍의 바이오, 익산의 푸드테크 산업을 도민 크라우드펀딩과 연계해 ‘전북형 유니콘’으로 키워내겠다는 청사진도 내놨다.

안 의원은 “제가 꿈꾸는 금융은 도민이 직접 투자하고 주인이 되어 성장의 열매를 나누는 도민 주권의 기본사회 경제모델을 완성하는 것”이라며 “풍요로운 기본사회 전북, 평생 용돈으로 웃음꽃 피는 도민 시대를 열겠다”고 강조했다.

백세종 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지