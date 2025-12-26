이전기사
‘근무 중 음주 산행’ 소방서장⋯전북도 감사위원회, 경고 처분 요구
UPDATE 2025-12-26 12:55 (Fri)
‘근무 중 음주 산행’ 소방서장⋯전북도 감사위원회, 경고 처분 요구

김문경 웹승인 2025-12-26 09:07 수정 2025-12-26 09:32

Second alt text
A 서장이 밝힌 입장문. /전북일보 DB

근무 중 음주 산행 의혹이 불거졌던 전북지역의 한 소방서장이 경고 처분을 받게 됐다.

26일 전북소방본부 등에 따르면 최근 전북자치도 감사위원회는 근무 중 음주 산행을 했다는 의혹이 제기된 A 서장에 대해 경고 처분을 요구했다.

전북소방본부는 통보 후 10일 이내에 당사자의 이의제기가 없으면 요구안에 따라 처분할 방침이다.

앞서 지난 9월 감사원에 A 서장의 근무 중 음주 의혹을 담은 진정서가 접수됐고, 감사원은 해당 내용에 대해 기초 조사를 진행한 뒤 전북도 감사위원회에 이첩했다.

당시 관련 논란이 불거지자, A 서장은 입장문을 통해 “공직자로서 기사에 보도된 부적절한 처신에 대해 깊은 자성과 함께 전북도와 지자체의 명예를 실추시킨 사항에 대해 깊은 사과 말씀 드린다”고 밝혔다.

김문경 기자

#경고 #서장
김문경 sale0330@daum.net
