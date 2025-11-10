전북도-캠코, 유휴 국유재산 자활사업 모델 부상

전주·군산·임실 개소 완료…익산·남원 연내 오픈 예정

군산 흥남치안센터를 활용한 지역 커뮤니티 카페인 ‘카페보네 군산점’/사진=전북도

전북특별자치도가 한국자산관리공사(캠코), 전북광역자활센터, 한국지역자활센터협회 전북지부와 함께 추진 중인 ‘유휴 국유재산 자활사업장 활용사업’이 전국 자활정책의 새로운 모델로 주목받고 있다.

이 사업은 방치된 국유 건물을 리모델링해 자활기업과 자활사업단의 안정적인 거점공간으로 활용하는 전국 최초의 협력형 자활모델이다.

단순한 건물 재활용을 넘어 취약계층 일자리 창출과 자립 지원을 결합한 사회적 가치 사업으로 평가받고 있다.

전북자치도는 지난해 캠코와 업무협약을 체결한 뒤 올해부터 본격적인 사업을 추진했다.

현재 도내 5개 자활사업장 중 전주·군산·임실 3곳이 개소를 마쳤고 익산·남원 2곳도 연내 문을 열 예정이다.

사업은 민‧관‧공 협력체계로 운영된다. 캠코는 유휴 국유재산을 제공하고 한곳당 1000만 원의 초기 운영비를 지원한다.

전북도는 재정·행정 지원을 담당하며 자활기관은 사업장 운영과 자활근로자 육성을 맡아 취약계층의 실질적 자립 기반을 다지고 있다.

운영 중인 주요 사업장은 지역 특성을 살린 맞춤형 모델이다.

전주시 금암1파출소를 리모델링한 ‘청년자립도전사업단’은 청년층 사회 진입을 돕고 있으며 군산 흥남치안센터를 활용한 ‘카페보네 군산점’은 지역 커뮤니티카페로 자리 잡았다.

임실 선거관리위원회 건물을 개조한 ‘알파 임실점(늘해랑)’은 자활근로자 자립공간으로 운영되고 있다.

또 익산 영등치안센터의 ‘다온팜스사업단’과 남원 동충치안센터의 ‘청년자립도전사업단’도 연내 개소를 앞두고 있다.

도는 사업장별 리모델링 완료 후 지역 여건과 업종 특성에 맞춘 재구성, 판로 확보, 경영컨설팅 지원을 병행해 자활사업단의 안정적 정착을 돕고 있다.

이를 통해 자활사업이 단순 일자리 제공을 넘어 지역경제 회복과 공동체 복원으로 이어지는 선순환 구조를 구축한다는 목표다.

도는 이번 성과를 기반으로 2026년까지 자활사업장 2~3곳을 추가 조성하고, 유휴 국유재산 자활모델을 도내 전역으로 확산할 계획이다.

양수미 도 사회복지정책과장은 “이번 사업은 단순한 공간 활용이 아닌, 취약계층의 자립과 지역공동체 회복을 위한 상징적 전환”이라며 “자활기업이 지속가능한 경제주체로 성장할 수 있도록 행정적 지원을 이어가겠다”고 말했다.

김영호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지