‘완주 수소특화 국가산단’ 예타 통과…전북, 수소경제 선도 기반 마련

경제성·정책성·지역낙후도 종합 평가서 타당성 인정 수소상용차·저장용기·연료전지 산업 집적화 추진

완주 수소특화 국가산업단지 조성사업에 대한 정부 예비타당성조사가 통과됐다. 이에 맞춰 전북특별자치도는 국내 최초 수소특화 국가산업단지 조성에 더욱 박차를 가할 방침이다.

전북자치도는 완주군 봉동읍 일원에 조성하는 완주 수소특화 국가산업단지 조성사업이 한국개발연구원(KDI) 예비타당성조사를 통과했다고 25일 밝혔다.

전북은 국가산단 예타 대상 12개 지구 가운데 대구에 이어 두 번째로 통과하는 성과를 거뒀다.

완주 수소특화 국가산업단지는 수소상용차와 수소저장용기, 연료전지, 수전해 설비 등 수소모빌리티 핵심 산업을 집적하는 국가산단이다.

생산과 연구개발, 실증, 양산 기능을 한곳에 모아 산업 경쟁력을 높이는게 산단의 주요 목적이다.

해당 수소특화 국가산업단지는 전체 63만 6000㎡ 규모로 조성된다.

산업시설용지와 연구시설용지를 중심으로 수소산업 관련 기업과 연구기관이 입주한다. 수소충전소와 수소공급시설, 지원시설을 함께 배치해 산업 활동을 뒷받침한다. 주거용지와 공원, 도로 등 기반시설도 함께 조성한다.\

KDI 예비타당성조사 결과 경제성 지표인 비용 대비 편익(B/C)은 1.06으로 산출됐다. 정책성과 지역낙후도를 반영한 종합평가(AHP) 점수도 0.5이상으로 사업 타당성을 인정받았다.

수소산업 육성이 국가 전략산업으로서 정책적 필요성과 지역균형발전 효과를 함께 인정받은 셈이다.

전북도는 예타 통과를 위해 국토교통부와 유관기관을 대상으로 지속적인 협의를 이어왔다. 기획재정부와 한국개발연구원 관계자를 만나 사업 필요성과 파급효과를 설명했다. 입주 수요 조사와 경제성 분석, 현장 실사 대응에도 행정 역량을 집중했다.

완주군은 2020년 수소시범도시로 선정된 이후 수소산업 생태계 확장에 주력해왔다. 현재 현대자동차 전주공장(수소상용차), 일진하이솔루스(수소저장용기), 비나텍(연료전지 부품) 등 관련 기업과 시험·인증 인프라를 갖추고 있어 국가산단 조성의 최적지로 평가받는다.

향후 도는 LH 및 전북개발공사와 협력해 국가산단계획 수립 용역을 발주하고, 2027년 국토교통부 산업단지 지정 승인 등을 목표로 사업을 추진할 계획이다. 이와 관련 도는 완주 수소특화 국가산업단지 조성으로 지역경제 활성화와 일자리 창출 등의 효과를 기대하고 있다.

김인태 도 기업유치지원실장은 “이번 예타 통과를 계기로 기업 투자부터 연구개발, 실증, 양산, 수출까지 한 곳에서 이뤄지는 수소모빌리티 혁신 클러스터가 완성될 것”이라며 “전북이 대한민국 수소산업의 중심지로 자리매김하고, 탄소중립 시대를 선도하는 미래 먹거리 창출에 앞장서겠다”고 말했다.

김영호 기자

