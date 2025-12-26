이전기사
전북일보로고

순창 복흥에 9.7㎝ 적설…전북 낮 최고기온도 영하권
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-12-26 12:55 (Fri)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 사회 chevron_right 날씨

순창 복흥에 9.7㎝ 적설…전북 낮 최고기온도 영하권

연합 웹승인 2025-12-26 07:49 수정 2025-12-26 08:21

Second alt text
25일 밤과 26일 새벽 사이 눈이 내리면서 26일 오전 6시 현재 순창 복흥 9.7㎝, 정읍 2.4㎝, 고창 1.3㎝, 부안 0.5㎝ 등의 적설량을 기록했다. 사진은 순창군의 제설작업 모습. /전북일보 자료사진 

26일 전북은 오전까지 서해안에 눈이 내리고 낮 최고기온이 영하권으로 떨어져 매우 춥겠다.

전주기상지청에 따르면 간밤에 눈이 내리면서 오전 6시 현재 적설량은 순창 복흥 9.7㎝, 정읍 2.4㎝, 고창 1.3㎝, 부안 0.5㎝ 등이다. 

눈은 오전까지 서해안에 1㎝가량 더 내리겠다.

정읍·순창·고창·부안에 내려진 대설주의보는 모두 해제됐다.

아침 최저기온은 진안 -10.4도, 장수 -10.2도, 무주 -9.2도, 임실 -8.3도, 전주·정읍·남원 -8.1도, 부안 -6.6도 등을 기록했다.

낮 최고기온도 -3도에서 0도로 예보돼 매우 춥겠다.

현재 남원·순창·임실·진안·무주·장수에는 한파주의보가 발효되어 있다.

전주기상지청은 "기온이 크게 내려가고 바람까지 강하게 불어 매우 춥겠다"며 "도로가 미끄러운 곳이 많으니 교통 및 보행자 안전에 각별히 유의해야 한다"고 당부했다

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

연합 yonhap@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 사회뉴스
사회섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr