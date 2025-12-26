순창 복흥에 9.7㎝ 적설…전북 낮 최고기온도 영하권

Trend news
26일 전북은 오전까지 서해안에 눈이 내리고 낮 최고기온이 영하권으로 떨어져 매우 춥겠다.
전주기상지청에 따르면 간밤에 눈이 내리면서 오전 6시 현재 적설량은 순창 복흥 9.7㎝, 정읍 2.4㎝, 고창 1.3㎝, 부안 0.5㎝ 등이다.
눈은 오전까지 서해안에 1㎝가량 더 내리겠다.
정읍·순창·고창·부안에 내려진 대설주의보는 모두 해제됐다.
아침 최저기온은 진안 -10.4도, 장수 -10.2도, 무주 -9.2도, 임실 -8.3도, 전주·정읍·남원 -8.1도, 부안 -6.6도 등을 기록했다.
낮 최고기온도 -3도에서 0도로 예보돼 매우 춥겠다.
현재 남원·순창·임실·진안·무주·장수에는 한파주의보가 발효되어 있다.
전주기상지청은 "기온이 크게 내려가고 바람까지 강하게 불어 매우 춥겠다"며 "도로가 미끄러운 곳이 많으니 교통 및 보행자 안전에 각별히 유의해야 한다"고 당부했다
