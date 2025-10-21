전주기전대, 전주비빔밥축제 공식 후원사로 행사 참여

2025 전주비빔밥축제 포스터.

전주기전대학(부총장 조덕현)이 유네스코 음식창의도시 전주의 대표 축제인 ‘2025 전주비빔밥축제’에 공식 후원사로 참여한다.

전주비빔밥축제는 오는 24일부터 26일까지 3일간 전주월드컵경기장 일원에서 세계비빔존과 체험 부스로 운영된다.

이번 축제는 ‘비빔으로 하나 되는 세상’을 주제로 비빔마당, 비빔 전시존, 비빔 플레이존 등 세 개의 주요 공간에서 다채로운 행사가 펼쳐질 예정이다.

전주기전대학은 이번 축제에서 유네스코 음식창의도시 전주의 위상을 국내외에 널리 알리고자, ‘세계비빔존’ 및 홍보관 운영을 통해 전주의 글로벌 식문화 가치를 확산할 계획이다. 특히 호텔외식조리과 교수진과 학생들이 참여하여, 세계 각국의 대표 비빔요리를 직접 선보이는 체험형 부스를 운영한다.

이외에도 유네스코 전주 종이액자 만들기, 네일아트ㆍ타투스티커 체험 등 가족 단위 관람객을 위한 체험 부스도 함께 운영된다.

조덕현 부총장은 "전주비빔밥축제는 단순한 음식축제를 넘어, 세대와 국가를 아우르는 ‘소통과 융합의 장’으로 자리잡고 있다“며 ”전주기전대학은 유네스코 음식창의도시로서 전주의 정체성을 알리고, 청년과 시민이 함께 즐기며 배우는 축제의 장을 만들기 위해 적극적으로 참여하게 되었다“고 밝혔다.

