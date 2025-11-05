“군산에 오면, 미래 체육을 만난다”

함성스포츠클럽, 디지털 스포츠 체험 프로그램 운영

함성스포츠클럽이 군산을 방문하는 관광객과 시민을 위해 ‘찾아오는 디지털 스포츠 체험 프로그램’을 한다./사진제공=함성스포츠클럼

문체부 지정스포츠클럽인 함성스포츠클럽이 군산을 방문하는 관광객과 시민을 위해 ‘찾아오는 디지털 스포츠 체험 프로그램’을 본격 운영한다.

함성스포츠클럽은 이번 프로그램을 통해 디지털 스포츠 대중화와 지역 체육복지 확대를 동시에 추진한다는 방침이다.

이 프로그램은 지역자율형 생활체육 지원사업 ‘체험형 핵심 콘텐츠로, 관광객 및 지역주민이 직접 참여하는 AI·AR·VR·XR 기반 디지털 스포츠 체험존을 중심으로 진행된다.

체험존에서는 디지털 양궁•사격•디지털 파크골프 등 150여 종의 콘텐츠와 AI 체형분석으로 자신의 체형 리포트를 받아볼 수 있으며, 운동 데이터도 확인할 수 있다.

장소는 함성스포츠클럽(군산시 미장안7길 9, 지안빌딩 3층)으로 운영시간은 △1부(오전 10~12시) △2부(오후 1~3시) △3부(오후 3~5시)이다.

1인 체험비는 5000원이며 관광객•가족•연인•친구 등 누구나 참여 가능하다.

특히 체험자에게는 지역 특산품 제공과 이벤트를 통해 지역 특산품을 제공, 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

강선영 대표는 “군산을 방문하는 관광객이 단순한 관람을 넘어 군산에서만 직접 경험 할 수 있는 특별한 미래 체육 체험 프로그램을 기획했다”며 “스마트 운동 도시 군산”이 대한민국 체류형 관광의 새로운 모델로 자리 잡을 것”이라고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지