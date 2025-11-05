새만금 신항만, 국내 8대 크루즈 기항지로

전북도, 국제 크루즈터미널 조성 연구 중간보고회…8대 기항지 도약 박차

5일 전북특별자치도청 중회의실에서 열린 새만금 신항만 크루즈 활성화 및 국제크루즈터미널 조성 연구용역 중간보고회 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다./사진=전북도.

전북특별자치도가 2026년 개항 예정인 새만금 신항만을 중심으로한 국내 크루즈 관광의 새로운 거점 구축에 박차를 가하고 있다.

특히 최근 해양수산부가 부산·제주 등 기존 중심 항만에서 벗어나 신규 기항지 발굴에 나선 가운데, 전북자치도는 새만금신항만이 전국 8대 크루즈 기항지로 진입하는 것을 목표로 행정력을 집중한다는 방침이다.

전북도는 5일 도청 중회의실에서 ‘새만금 신항만 크루즈 활성화 및 국제 크루즈터미널 조성 연구용역’ 중간보고회를 열고, 크루즈 유치 전략과 관광 프로그램 개발 등 ‘전북형 실행 로드맵’을 점검했다.

이날 보고회에는 전북특별자치도의회, 새만금개발청, 한국관광공사 전북지사, 전북문화관광재단, 14개 시군 등 관계자 40여 명이 참석해 연구 추진 현황을 공유하고 대응 방향을 논의했다.

이번 연구용역은 △크루즈 선사 및 여행사 유치전략 △인센티브 제도 설계 △CIQ(세관·출입국·검역) 운영방안 △지역 관광자원 연계형 프로그램 개발 등을 핵심 과제로 추진 중이다.

도는 연구 결과를 토대로 새만금개발청, 군산해수청 등과 협력해 실질적 유치 기반을 마련한다는 계획이다.

그간 도는 새만금 신항만의 크루즈산업 기반 조성을 꾸준히 다져왔다.

지난해 11월에는 군산해수청, 새만금개발청, 세관·검역기관 등 8개 기관과 ‘크루즈산업 활성화 협약’을 체결하고 선사·여행사 대상 세미나와 전담 TF 운영을 이어왔다.

올해 2월에는 김종훈 경제부지사를 위원장으로 한 ‘전북 크루즈산업 발전위원회’를 출범시켜, 전문가 및 관련 기관과 함께 발전 전략을 논의하며 국내외 홍보에 나서고 있다.

아울러 도는 관광 수용태세 강화를 위해 기존 TF 외에 14개 시군, 한국관광공사 전북지사, 전북문화관광재단, 새만금개발청, 선사·여행사 등 20여 개 기관이 참여하는 ‘크루즈 관광 TF’를 별도로 구성해 협력 체계를 확대할 예정이다.

김미정 도 새만금해양수산국장은 “전북은 14개 시군이 각각 독창적 관광자원을 보유하고 있으며, 새만금~전주 고속도로 개통으로 접근성까지 강화된다”며 “새만금이 국내 8대 기항지를 넘어 글로벌 크루즈 허브로 성장할 수 있도록 철저히 준비하겠다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지