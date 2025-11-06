李대통령, 울산 매몰사고 “인명구조에 가용자원 총동원하라”

“구조인력 2차 안전사고 방지도 만전” 지시 노동장관, ‘7명 매몰’ 울산화력발전소 붕괴에 “강제수사 추진”

이재명 대통령이 6일 강원도 원주 산림항공본부에서 산불진화 관ㆍ군 합동훈련에 앞서 산불대책 브리핑을 들은 후 발언하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령은 6일 울산화력발전소에서 보일러타워 붕괴로 인력이 매몰되는 사고가 발생한 것과 관련해 “사고 수습, 특히 인명 구조에 장비·인력 등 가용 자원을 총동원하라”고 지시했다.

김남준 대통령실 대변인은 이날 언론 공지를 통해 이 대통령이 울산 매몰 사고를 보고받고 이같이 지시했다고 전했다.

이 대통령은 아울러 “구조 인력의 2차 안전사고 방지에도 만전을 기해달라”고 당부했다.

앞서 이날 오후 2시 7분께 울산 남구 용잠동 한국동서발전 울산발전본부 울산화력발전소에서 60m 높이 보일러 타워가 무너졌다.

소방 당국은 신고를 받고 출동해 2명을 구조했으며, 현재 7명이 매몰된 것으로 추정된다.

이와 관련 김영훈 고용노동부 장관은 “압수수색 등 강제수사를 적극 추진해 철저히 사고 원인을 규명하겠다”고 밝혔다.

노동부는 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부 등에 대한 엄정히 수사하는 한편 행정안전부·기후에너지환경부 등과 함께 중앙사고수습본부를 꾸려 사고 수습을 지원할 계획이다.

6일 오후 2시 7분께 울산 남구 용잠동 한국동서발전 울산발전본부 울산화력발전소에서 60m 높이 보일러 타워가 무너졌다. 사진은 붕괴 현장. /연합뉴스 제공

서울=김준호 기자

