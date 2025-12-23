김제 벽골제 생태농경원 둠벙, 생태습지로 ‘탈바꿈’

김제시 제공

김제시는 23일 벽골제 생태농경원 내 방치된 둠벙이 생태습지로 새롭게 탈바꿈했다고 밝혔다.

이번 생태습지 복원사업은 생물 다양성을 증진하고 생태적 건강성을 회복하기 위해 추진된 사업으로, 시는 기후에너지환경부의 ‘생태계보전부담금 반환사업’ 공모를 통해 4억3000만원의 국비를 투입, 사업을 완료해 지난 5일부터 시민들에게 개방했다.

이 지역은 생태환경 조사결과 인근에 멸종위기야생생물인 노랑부리저어새와 수달 등의 서식이 확인된 지역으로, 둠벙의 생태적 복원을 통해 논습지의 가치를 제고하고 수서곤충과 소형어류 등의 개체를 늘려 건전한 먹이사슬을 유지할 것으로 기대되고 있으며, 벽골제와 연계한 자연학습·휴식공간 등 생태교육의 장으로도 자리매김할 전망이다.

최중식 환경과장은 “벽골제 생태농경원의 둠벙이 생태습지로 거듭나 지역의 새로운 생태관광 자원이 되길 기대한다.”고 말하며, “앞으로도 자연과 사람이 공존하는 생태계 복원을 위해 계속 힘써 나가겠다.”고 전했다.

김제=강현규 기자

