더민주전북혁신회의 “검찰 항명, 감찰·징계해야”

단체 “대장동 수사 조작 의혹 규명할 상설특검과 국정조사 촉구”

기자회견을 진행하고 있는 더민주전북혁신회의. / 더민주전북혁신회의 제공

더민주전북혁신회의가 최근 검찰 내부의 집단 반발을 비판하고 이에 대한 감찰 및 징계를 촉구했다.

단체는 13일 전주지방검찰청 정문에서 기자회견을 열고 “대장동 사건은 검찰이 기획한 조작 수사”라며 “검찰 항명 사태는 진실 은폐를 위한 쿠데타적 항명”이라고 주장했다.

이들은 “국민의힘이 제기한 초과 이익 7400억 논란은 근거가 없는 조작된 수치”라며 “항소 포기와도 관련이 없고 이미 형사‧민사 절차가 진행 중인 사안이다”고 말했다.

그러면서 “검찰 항명에 대한 즉각적 감찰과 징계를 진행하라”며 “대장동 수사 조작 의혹을 규명할 상설특검과 국정조사를 촉구한다”고 덧붙였다.

김문경 기자

