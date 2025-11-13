청년은 떠나고 50대가 돌아온 전북…‘귀향의 종착지’ 아닌 ‘순환의 출발지’로

국회미래연 “전북, 청년은 빠져나가고 50~64세 귀향세대는 1000가구 넘게 순유입 전남은 귀향세대 산업화로 인구 반등… 전북은 정착만 있고 경제활동 연결은 미흡 생활권 중심 순환형 인구·산업 전략 시급…귀향세대의 역할을 지역경제로 잇는 구조 필요

청년이 빠져나간 전북에 50대 이상 귀향세대가 꾸준히 유입되고 있다.

전남이 이 흐름을 에너지·관광 산업등과 결합해 인구수 반등의 동력으로 삼은 데 비해, 전북은 여전히 ‘머물기만 하는 귀향지’에 머물러 있다는 지적이다.

이제는 단순히 인구를 붙잡는 데서 벗어나, 돌아온 세대가 지역 산업과 일자리를 다시 돌게 하는 ‘세대 순환정책’을 전북 새 과제 중 하나로 삼아야한다는 제언이 나온다.

13일 국회미래연구원의 ‘인구감소지역의 새로운 기회 요인 탐색: 중장년층 유입과 발전 방안’ 보고서에 따르면 전북은 청년층(19~34세)의 순유출이 이어지는 가운데, 50~64세 중장년층은 되레 도내로 꾸준히 유입되고 있는 것으로 나타났다.

최근 5년 간(2020~2024년) 김제 345가구, 정읍 226가구, 부안 184가구 등 전북 인구감소지역 10곳에서 1000가구가 넘는 중장년 귀향세대 순유입이 확인됐다.

문제는 이처럼 귀향세대가 꾸준히 늘고 있음에도, 지역 산업과 일자리로 연결되는 통로가 충분히 마련되지 않아 ‘정착은 가능하지만 생계 기반이 비어 있는 귀향지’에 머물고 있다는 점이다.

중장년층의 정착이 실제 소득활동·지역경제 참여로 이어지지 못해 정주와 경제활동 사이의 단절이 뚜렷하다.

반면 전남은 귀향세대를 지역경제의 주체로 끌어올리며 인구 반등에 성공했다. 전국 89개 인구감소지역 중 최근 5년 간 인구가 증가한 10곳 중 3곳(영암·신안·진도)이 전남이었다. 전북에서도 무주가 0.2% 증가를 보였지만 자연 변동에 가까운 미세한 수준이었다. 전남 세 지역은 모두 청년층은 빠져나갔지만 50대 이상이 5년간 2829명 유입돼 감소세를 뒤집었다.

전남은 귀향세대를 ‘머무는 인구’에 그치지 않고 지역경제를 다시 움직이는 동력으로 만드는 데 집중했다.

신안은 주민 협동조합을 통해 태양광·풍력 수익을 ‘햇빛연금’으로 배분하며 분기 195만원을 지급하고, 내년부터 농어촌 기본소득까지 더해진다.

영암은 베이비붐 세대 귀농·귀촌인의 주택 수리비를 최대 3500만원 지원하고 ‘한 달 살아보기’를 운영하며, 진도는 귀농임대주택과 창업자금 지원을 통해 귀향세대를 지역 소득구조에 편입시키고 있다.

하지만 전북은 귀향세대가 있어도 이들이 참여할 산업적 통로가 부족한 상황이다. 전북특별자치도와 도내 각 시군들은 귀농창업 보조금·주택 수리비 등 개별 지원책을 마련하고 있지만, 전남처럼 에너지·관광·돌봄 등 지역산업과 연계된 지속가능한 소득 구조는 아직 뚜렷하게 드러나지 않고 있는 실정이다.

국회미래연은 전북형 대안으로 ‘세대 순환정책’을 제시했다. 청년 유출을 단기간에 막기 어렵다면 돌아온 중장년층의 자본·기술·경험을 지역 산업과 연결해 새로운 경제 축으로 삼아야 한다는 것이다.

전주·완주·익산의 중부권, 군산·부안의 서해권, 남원·진안·장수의 동부권 등 3대 생활권을 중심으로 인구·산업·복지를 통합해야 한다고도 제안했다.

이에 대해 전북연구원 지역혁신정책실 관계자는 “전남은 귀향세대가 에너지·관광·창업 등에서 지역경제의 주체가 됐지만 전북은 아직 ‘머물 이유’와 ‘일할 자리’가 충분하지 않다”며 “중장년이 돌아와 일하고, 그 경험이 다시 청년의 기회로 이어지는 순환 구조를 만드는 것이 지방소멸을 앞둔 전북의 현실적 대응 전략이 될 것”이라고 말했다

이준서 기자

