전북자치도, 정부 ‘맞춤형 스마트축산 패키지’ 선정

정읍 양돈농가 13곳 대상 AI 축산 모델 구축

전북특별자치도는 농림축산식품부가 추진한 ‘2026년 지역 맞춤형 스마트축산 패키지 공모사업’에서 정읍시가 최종 선정됐다고 3일 밝혔다.

이번 선정으로 정읍 지역 양돈농가 13곳을 대상으로한 총 34억 2100만 원 규모의 스마트축산 패키지 구축사업이 내년부터 본격 추진된다.

사업비는 국비(기금) 10억 2600만 원, 융자 17억 1000만 원, 농가 자부담 6억 8400만 원이다.

전북자치도는 농가 부담을 최소화하면서도 자동화 장비와 지능형 운영 시스템을 안정적으로 도입할 수 있도록 지원 체계를 구축했다.

스마트 패키지 구축사업은 환경관리기, 냉방기, 쿨링패드, 모돈급이기 등 필수 하드웨어와 축사 운영을 통합 관리하는 소프트웨어를 함께 구축하는 것이 주 내용이다.

스마트 패키지는 온도와 습도·사료 급여량·에너지 사용량 등 주요 데이터를 실시간으로 수집·분석해 최적의 사양 환경을 자동으로 조성한다.

이번 정읍시의 공모선정은 전북도가 정읍시, 지역 농가, ICT업체와의 4자 협력체계를 긴밀히 구축하고 지속적으로 협업해온 결과라는 것이 전북도의 설명이다.

도는 이번 사업을 통해 단순한 장비 보급을 넘어 환경과 에너지 데이터를 통합 관리하는 데이터 기반 스마트축산 체계를 구축해 전국 확산 모델로 발전시킨다는 계획이다.

민선식 도 농생명축산산업국장은 “이번 성과는 도와 시군, 농가, ICT업체가 한 팀이 되고 이뤄낸 값진 성과로 스마트축산 확대의 전환점이 되기를 기대한다”고 밝혔다.

