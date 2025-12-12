전북자치도 감사위원회, 지방선거 앞두고 고강도 암행감찰 착수

정치적 중립 위반·복무기강 해이 전방위 점검… 무관용 원칙 천명 감사위원회 사무국 직원 40여 명이 투입, 온라인 활동 모니터링 병행

전북특별자치도 감사위원회가 내년 6월 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 공직사회 기강 확립을 위한 고강도 암행감찰을 실시한다.

선거철 반복되는 정치적 중립 위반과 복무 해이 행위를 사전에 차단하겠다는 조치다.

감찰은 15일부터 내년 6월 2일까지 약 25주간 진행된다.

감사위원회 사무국 직원 40여 명이 투입되며, 본청과 직속기관·사업소, 14개 시군, 도교육청 및 교육지원청 등 자치감사 대상기관 전반을 대상으로 예고 없는 현장점검과 문서추적, 온라인 활동 모니터링이 병행된다.

위원회는 이와 함께 ‘정치적 중립 위반 신고센터’를 설치해 실시간 신고 접수 체계를 마련했다.

공직자의 선거 개입, 특정 후보 지지·반대, 내부 정보 제공, SNS ‘좋아요·공유’ 등 간접 관여까지 폭넓게 조사 대상에 포함된다.

신고는 전북도 누리집과 청렴포털, 신고 핫라인(063-280-3444), 감사위 방문을 통해 가능하다.

점검 항목은 △정당·후보자 지지 의사표시 △공적 예산·인력을 활용한 홍보물 제작 △의정보고서·선거공보물 교정·수정 △온라인 활동을 통한 선거 영향 행위 등이다.

감사위는 이를 중대 비위로 간주해 징계·수사기관 고발 등 무관용 대응을 예고했다.

선거 시기 반복되는 복무기강 해이를 막기 위한 점검도 병행된다.

점검 대상은 △무단이탈 △허위출장 △근무시간 중 사적 업무(주식·게임 등) △소극행정 △공용물 사적사용 △금품·향응 수수 △부당청탁 △권한남용 등이다.

김진철 전북도 감사위원장은 “공직자의 정치적 중립 훼손은 선거 공정성을 흔드는 중대한 위법행위”라며 “관행적 느슨함을 원천 차단하고 어떤 사안도 예외 없이 엄정하게 처리하겠다”고 강조했다.

김영호 기자

