대통령실 “업무보고 생중계는 ‘대통령이 감시 대상’ 되겠다는 것"

강 대변인 "성남시장 시절 CCTV 비유하며 ‘투명성’ 강조…과정 중심 행정 실현” ‘알 박기’ 인사 포용 언급하며 “탄압 서사 이용하는 분들 우려” 이학재 겨냥한 듯

강유정 대변인이 지난 12일 서울 용산 대통령실 청사에서 캄보디아 스캠 범죄 대응 성과 관련 브리핑을 하고 있다. /연합뉴스

강유정 대통령실 대변인은 18일 이재명 대통령이 국무회의 및 부처 업무보고 등을 생중계한 것과 관련해 “스스로 국민의 감시 대상이 되겠다는 의미”라고 설명했다.

강 대변인은 이날 유튜브 방송 ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’에 출연해 “이 대통령이 성남시장 시절 집무실에 CCTV를 달았던 것을 기억하느냐”며 이같이 밝혔다.

이어 “원래 파놉티콘(원형 감옥)은 권력의 응시이고, 감시받는 자가 약자"라며 "이 대통령이 감시당하겠다고 선택한 첫 번째가 성남시장 시절의 CCTV였다”고 덧붙였다.

강 대변인은 “위험부담이 따르지만, 그럼에도 CCTV를 늘 켜놓고 국민께 공개하겠다는 의미”라며 “가장 많이 감시받는 것은 국민도, 부처도 아닌 이 대통령이다. 모험을 한 것”이라고 설명했다.

그러면서 “업무보고에서 잘 만들어진 몇 장의 서류를 보여주고 성과를 자랑하는 게 아니라, 정책이 어떻게 만들어지는 보여주는 것"이라며 "결과 중심 행정이 아니라 과정 중심의 행정을 한다”고 덧붙였다.

강 대변인은 인재 등용과 관련해 “윤석열 정부에서 소위 ‘알 박기’ 한 인사들이 보일 때도 있지만, 대통령은 전혀 내색하지 않고 때로는 거꾸로 칭찬을 하기도 한다”며 당파를 따지지 않는 스타일을 소개했다.

다만 “오히려 이를 역이용하는 분들이 간혹 나타난다”며 “정치적 자양분이나 입지를 쌓기 위해 ‘탄압의 서사’를 만들고 싶은 분이 있는 것 아닌지 우려될 때도 있다”고 지적했다.

구체적인 실명을 거론하지 않았으나, 업무보고 과정에서 공개 질타를 받은 뒤 장외에서 반박을 이어가고 있는 이학재 인천국제공항공사 사장 등을 겨냥한 것으로 해석된다.

이와 함께 강 대변인은 현안과 관련해 “대통령 집무실의 청와대 이전은 올해 안에 마무리되어 약속을 지키게 될 것”이라며 “해양수산부의 부산 이전도 약속을 지키려고 박차를 가하고 있다”고 말했다.

서울=김준호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지