대통령경호처 “내란협조 책임 묻고 조직 슬림화"

창설 62주년 기념식서…인사·조직·문화 전방위 쇄신

대통령경호처는 이달 15일 대통령실 대강당에서 창설 62주년 기념식을 개최했다. 황인권 경호처장이 기념사를 하고 있다. /대통령경호처 제공

대통령경호처는 18일 “창설 62주년을 맞아 국민주권정부 출범 이후 추진해 온 고강도 쇄신 작업을 종합 점검하고, 국민에게 신뢰받는 전문 경호기관으로 거듭나겠다”고 밝혔다.

경호처는 이날 자료를 통해 지난 6월 이재명 정부 출범 직후부터 ‘경호 업무의 정상화’와 ‘헌법적 가치에 부합하는 공적 경호 기능의 확립'을 목표로 인사·조직·문화·업무체계 등 4개 분야에 걸쳐 근본적인 체질 개선을 진행해 왔다고 설명했다.

특히 ‘12.3 내란 사태’와 관련해 직원들의 불법 행위 참여 및 협조 유형을 면밀히 분석해 책임을 물었다고 밝혔다.

경호처는 “행위의 중대성과 지휘 책임 여부 등에 따라 ‘무관용 원칙’을 적용해 책임 소재를 명확히 함으로써 인적 쇄신의 기틀을 마련했다”고 전했다.

조직 개편 면에서 권한의 과도한 집중을 막기 위해 유사 기능을 통폐합하고, 소속을 변경하는 등 조직을 슬림화하는 한편, 경호 현장을 중심으로 조직 기능을 강화했다고 설명했다.

아울러 전 직원을 대상으로 소통 간담회를 열고, 이를 통해 △제도 및 정책 △조직 문화 △업무 개선 △교육 역량 강화 △근무환경 및 복지 개선 등 50여 건의 핵심 과제를 발굴해 시행하는 등 수평적이고 협력적인 조직 문화를 정착하기 위한 노력도 병행했다고 소개했다.

경호처는 “향후 헌법과 법률에 기반한 ‘열린 경호, 낮은 경호’ 원칙을 확고히 지켜나가겠다”고 밝혔다.

황인권 경호처장은 이달 15일 열린 창설기념식에서 “올해는 새 정부 출범 이후 스스로에 대한 성찰과 국민께 잘못을 사죄하고 변화의 첫걸음을 내딛는 의미 있는 해였다”라며 "내년에는 이런 변화가 일시적 조치가 아니라 새로운 표준으로 뿌리내려야 한다“고 강조했다.

