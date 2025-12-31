김관영 “자산 운용사에 인센티브 주면 전주 제3금융중심지 속도”

[연합뉴스 자료사진]

김관영 전북특별자치도지사는 31일 "지역의 자산 운용사에 운용자산 배분 등 인센티브를 주면 (전주의) 제3금융중심지 지정에 결정적으로 작용할 것"이라고 강조했다.

김 도지사는 이날 기자간담회에서 "어제 이재명 대통령이 굉장히 의미 있는 말씀을 하셨다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 전날 청와대에서 주재한 국무회의에서 전주로 이전한 국민연금공단을 예로 들어 "주말이면 (직원들이) 다 서울로 가버리고 (지역에) 이전한 기업도 별로 없는 것 같다"고 지적했다.

이어 보완책으로 운용자산 배분 시 해당 지역 내 운용회사에 우선권 등 인센티브를 주는 아이디어를 김용범 정책실장이 냈다며 "훌륭한 아이디어"라고 언급했다.

김 도지사는 "지역에 온 금융기관에 자산 배분 우선권 등 인센티브를 주면 오지 말라고 해도 올 것"이라며 "그간 지역에 따라 금융기관에 자산을 차등적으로 배분하면 역차별 아니냐는 우려가 있었으나, 대통령이 얘기했으니 국민연금공단 이사장도 (인센티브 부여를) 할 수 있다"고 부연했다.

이어 "현재 해외 (자산운용) 기관을 15개 유치했는데 15개라고 해봐야 (1개 회사당) 직원 2∼3명 나와 있는 사무실이 전부"라며 "일정 규모를 갖춘 자산운용사가 오면 (인센티브를 감안한) 실익을 따질 테고, 그러면 국제금융센터 입주도 금방 끝날 것"이라고 관망하면서 조만간 김성주 국민연금공단 이사장을 만나 심도 있는 이야기를 나누겠다고 했다.

김성주 국민연금공단 이사장도 이날 오후 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 이 대통령의 전날 발언을 상기하고는 "사실 자산 운용사가 지역에 이전하거나 사무소를 설치한 경우 인센티브를 부여하는 방안은 제가 지난 16대 이사장 때 추진했으나 '국가계약법' 위반이라는 반론 때문에 성사되지 못했다"고 회고했다.

김 이사장은 "마침 대통령께서 좋은 언급을 했으므로 다시 실현할 수 있는 방안을 찾아 금융생태계 조성과 균형발전이라는 목적을 이뤄나가겠다"고 덧붙였다.

