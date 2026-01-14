2026 전북일보배 스키·스노보드 대회 21일 팡파르

동계올림픽 앞두고 관심 고조 아마추어 스키·스노보더들의 축제의 장

지난해 대회 스키부문에 출전한 선수가 힘차게 슬로프를 질주하고 있다. 전북일보 자료사진

겨울 스포츠의 메카 무주에서 스키·스노보드 축제가 열린다.

전북일보는 스키와 스노보드 저변 확대와 국민 체력 증진을 위해 오는 21일부터 23일까지 무주 덕유산리조트 스키장에서 ‘2026 전북일보배 전국 스키·스노보드 대회’를 개최한다.

전북일보가 주최하고 전북자치도스키·스노보드협회가 주관하는 이번 대회는 아마추어 선수와 동호인들을 중심으로 동계스포츠 활성화를 위해 12년째 열리고 있다.

특히 올해는 ‘2026 이탈리아 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽’을 앞두고 열려 동계스포츠에 대한 관심이 뜨겁게 달아 오르고 있다.

지난해 대회 스노보드 부문에 출전한 선수가 기문을 돌며 질주하고 있다. 전북일보 자료사진

22일 1일차에 열리는 스키대회는 남·여 구분하여 초등부부터 중등부, 고등부, 청년부, 장년부, 실버부, 골드부로 나눠 치러진다.

23일 2일차는 스노보드 대회로 연령제한 없이 남·여로 구분하여 치러질 계획이다.

스키와 스노보드 모두 알파인 대회전으로 치러지며 1·2회전 경기중 가장 좋은 기록으로 순위가 결정된다.

대회는 무주덕유산리조트 스키장 파노라마 슬로프에서 치러질 예정이나 당일 기상과 슬로프 상태에 따라 변동될 수 있다.

시상식은 23일 오후 2시 30분 만선하우스 카페테이라 2층에서 열릴 예정이다.

개회식은 21일 오후 6시 무주덕유산리조트 티롤호텔 질레탈 홀에서 열릴 예정이다.

한편 대회 참가 신청은 전북일보 홈페이지(jjan.kr)를 통해 신청할 수 있다.

오세림 기자

