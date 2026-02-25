전북 교수·연구자·전문가 100명, 이원택 의원 지지 선언

“내발적 발전전략, 전북 소멸 위기 극복할 유일한 대안”

전북지역 교수·연구자·전문가 100인이 25일 전북대에서 전북도지사 출마를 선언한 이원택 의원(군산·김제·부안을)에 대한 공식 지지를 선언했다. 전북대 신형식(가운데)교수를 비롯한 지지자들이 기념촬영을 하고 있다.

전북지역 교수·연구자·전문가 100인이 전북도지사 출마를 선언한 이원택 의원(군산·김제·부안을)에 대한 공식 지지를 선언했다.

이들은 25일 전북대 공과대학에서 지지선언식을 열고 “이 의원의 내발적 발전전략은 탄탄한 과학기술 인프라와 교육혁신을 바탕으로 설계된 점에서 매우 현실적”이라며 “이 의원이야말로 전북의 학문적 지평을 넓히고 미래 산업의 초석을 다질 준비된 리더”라고 평가했다.

지지자들은 “외부자본 유치와 대기업 의존만으로는 청년인구의 지속적 유출을 막을 수 없다”며 “전북 내부의 사람과 기업, 자원을 성장의 주체로 세우는 새로운 발전 경로가 필요하다”고 강조했다.

이 의원의 핵심 공약으로는 △재생에너지와 ‘피지컬 AI’를 결합한 신산업 생태계 구축 △교육·연구와 산업을 연결하는 인재중심 성장체계 확립 △지역경제 자립을 위한 내생적 혁신 추진 등이 제시됐다. 전문가 그룹은 이러한 방안이 전북의 산업구조를 근본적으로 전환하고 지속가능한 미래로 도약시키는 핵심 동력이 될 것이라고 설명했다.

이날 지지선언에는 전북대 신형식 교수, 우석대 박진희 교수 등 전북지역 교수·연구자·전문가 총 100명이 연명으로 참여했다.

육경근 기자

