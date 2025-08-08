전주시의회, 물의 일으킨 시의원 9명 윤리특위 회부

예산 가족업체 몰아주기·선거 개입·탄핵정국서 외유 등

[연합뉴스 자료사진]

전북 전주시의회는 물의를 일으킨 시의원 9명을 무더기로 윤리특별위원회에 회부한다고 8일 밝혔다.

전주시의회 의장단은 이날 입장문을 통해 "일부 시의원의 적절치 못한 행동으로 시민들께 심려를 끼쳐드려 진심으로 사죄드린다"며 "각종 불미스러운 일들에 대해 깊은 우려 표명과 함께 성숙한 의회상 확립을 위한 자숙의 계기로 삼겠다"고 고개를 숙였다.

윤리특위 회부 대상은 ▲ 소상공인들에게 돌아갈 예산을 가족과 지인 업체에 몰아준 전윤미 시의원 ▲ 올해 초 노인회 전주시지회장 선거 개입 논란을 빚은 이국 시의원 ▲ 지난 3월 대통령 탄핵정국과 산불로 전국이 몸살을 앓을 때 관광성 연수를 다녀온 시의원 7명 등 총 3건에 9명이다.

시의회는 '연수 비용 부풀리기' 의혹에 대해선 경찰 수사가 끝나는 대로 관련 시의원들을 윤리특위에 회부할 방침이다.

시의회는 "윤리특별위원회를 통해서 시민 눈높이에 맞는 결과물을 내놓고, 시민들의 평가를 받겠다"면서 "경제 위기 극복과 현안 해결에 더욱더 무거운 책임감을 가지고, 새 출발 하는 자세로 의정활동에 매진하겠다"고 거듭 사과했다.

