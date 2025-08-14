자연의 원초적 모습 진실하게 표현, 이우철 개인전 '무위적 자연풍경의 미'

29일까지 지방자치인재개발원 열린미술관서 열려

이우철 개인전이 29일까지 지방자치인재개발원 열린미술관에서 진행된다./사진=작가 제공

기계문명이 가져온 각박함 속에서 잊혀진 태초의 자연을 예술가치로 치환하는 이우철 서양화가의 개인전이 29일까지 지방자치인재개발원 열린미술관에서 진행된다.

작가는 ‘무위(無位)적 자연풍경의 미(美)’를 주제로 자연의 순수한 모습을 진실하게 그려냈다. 강산, 자연의 이치를 거스르지 않고 무위적 자연과 조화를 이루면서 살아가야 함을 그림으로 설득한다. 자연의 풍광을 관조하고 순수한 모습을 화폭에 진실하게 재현하기 위해 전국 팔도를 누벼온 작가의 부지런함이 빚어낸 결과물인 것이다.

이우철 '자작-가을에 물들다'/사진=작가 제공

이우철 작가는 “기계문명이 가져온 각박함 속에서 잊혀져 가는 태초의 자연을 에술적 가치로 재현하고 보존하는 것의 중요성을 인지하게 됐다”며 “자연의 원초적 모습을 진실하게 표현하고자 했다”고 밝혔다.

이우철 '정선 물운대의 여름 정취'/사진=작가 제공

원광대 서양화과를 졸업한 작가는 개인전을 비롯해 다수의 아트페어와 단체전에 참여했다. 오늘의 한국미술특별전 장려상, 겸재미술대전 특선, 목우국제아트페어 우수작가상 등을 받았다. 현재 한국미술협회와 목우회, 전북미술협회, 익산미술협회, 아트회 회원으로 활동하고 있다.

