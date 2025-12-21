장수군, ‘저탄소 한우 산업지구’ 선정…장수한우 명품화 탄력

전북 농생명산업지구 공모 선정 사업비 50억 확보

제18회 장수한우랑사과랑 축제 장수한우 품평회 /사진제공=장수군

장수군이 저탄소 한우 산업지구를 기반으로 한 ‘장수한우’ 명품화 전략에 탄력을 받게 됐다.

군은 ‘저탄소 한우 산업지구’가 전북특별자치도가 추진한 농생명산업지구 조성 공모에 최종 선정돼 사업비 50억 원을 우선 확보했다고 19일 밝혔다.

농생명산업지구는 전북특별법에 근거해 지역 특화 농생명 자원을 중심으로 산업을 집적화하고 규제 완화와 지원체계를 통해 농생명산업의 핵심 거점으로 육성하는 제도다.

이번 선정은 장수군이 오랜 기간 축적해 온 ‘장수한우’ 경쟁력을 공식적으로 인정받은 결과로 평가된다.

장수군은 지난해 선도지구 선정 이후 △스마트빌리지 보급·확산사업 △농촌공간정비사업 등 관련 사업비를 단계적으로 확보해 왔다.

이번 지정으로 국·도비 추가 확보에도 탄력이 붙어 사업 추진의 안정성이 한층 높아질 전망이다.

‘저탄소 한우 산업지구’는 지역 단위로 저탄소 축산 산업화를 추진하는 전국 첫 사례로, 올해부터 2029년까지 장수읍·장계면·계남면·천천면 일원 90.6ha에 총 288억 원이 투입된다.

한우 생산·사육·도축·가공·유통을 하나의 산업지구로 연계해 저탄소 축산 생태계를 구축하는 것이 핵심이다.

최훈식 군수는 “저탄소 한우 산업지구는 장수한우 산업 구조를 고도화하는 전환점”이라며 “저탄소 기술을 현장에 적용해 축산농가 소득 안정과 지속가능한 축산업 기반을 마련하고 ‘장수한우’ 명품화를 실현하겠다”고 밝혔다.

장수=이재진 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지