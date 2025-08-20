전북정치 고령화현상 전국최고 수준

국회의원 자치단체장, 보좌진 50대 중후반이 주력

이번 지선에선 40대 이하 실종, 자치단체장 50대 중반 가장 젊어

노련한 경험 필요한 때라는 의견과 정치 기득권화 우려 분분

청년정치가 차별화 보여주지 못하면서 정치 신인 진출에 한계

전북정치권이 수도권이나 다른 지역에 비해 정치인과 보좌진의 고령화 현상이 두드러지고 있다.

20일 정치권에 따르면 국회의원과 자치단체장 등 선출직 공직자들은 50~60대가 주력인데 전북의 경우 50대 후반도 젊은 편으로 분류된다.

22대 전체 국회의원의 평균 연령은 56.3세로 이 역시 많다는 평가지만, 전북으로 좁히면 61.4세로 전국 평균보다 5세 이상 높다.

전북 국회의원 10명 중 가장 젊은 사람은 더불어민주당 이원택 의원(군산·김제·부안을)으로 올해 기준 만 56세다.

실제로 이 의원이 송하진 전 지사의 비서실장과 전북도 정무부지사를 거쳐 21대 국회에서 초선 의원으로 당선됐는데, 그가 역임한 직책에 비해 “상당히 젊다”라는 평가를 받을 정도로 당시 전북 정치와 자치단체 주력 인사들의 평균 연령은 환갑을 넘긴 상태였다.

도내 자치단체장들을 보면 연령대는 더욱 올라간다. 자치단체장은 국회의원보다도 경험 등 관록을 요구하는 여론이 높기 때문이다.

실제 도내 자치단체장은 정년 퇴임한 중앙정부 고위공직자나 지방정부 국장급 이상 공직자 출신이거나 광역 및 기초의원, 조합장 출신 등이 많다.

1969년생으로 만 55세인 김관영 전북도지사가 광역자치단체장에 도전했을 때 그에게 붙는 수식어가 ‘젊은 패기’ 였음에 비춰봐도 전북 정치에서 50대를 바라보는 시선을 알 수 있다.

자치단체장의 고령화는 전국적인 현상으로 김 지사는 2022년 당선 당시 53세로 제8대 지선에서 최연소 광역자치단체장이라는 기록을 세웠다. 2022년 6·1 지방선거에서 당선된 전국 17개 광역자치단체장 당선인들의 평균 나이는 올해 기준으로 63.7세다.

김 지사를 포함한 도내 15명 자치단체장의 평균 나이는 64.1세로 이 역시 전국 평균을 상회했다. 전북에서 가장 젊은 자치단체장은 1971년생, 올해 만 54세인 최영일 순창군수다.

전북은 보좌진이나 참모진들도 고령화 현상이 뚜렷하다는 평가다. 전북 국회의원실 수석보좌관들의 연령대는 대부분 50대 중후반으로 파악됐다. 전북 의원실에서 가장 젊은 보좌관은 만 37세로 알려졌는데, 이는 매우 특별한 경우다.

선임비서관들의 연령대는 50대 중반에서 30대 초반까지 매우 다양한데 대부분이 50대 초반에서 40대 초중반으로 이 역시 30대의 비중이 높은 다른 지역 의원실에 비해 평균 10세 가량이 높다는 게 정치권의 이야기다.

비서진의 연령대도 다양한데, 다른 지역은 30대 이하인데 반해 전북은 30대에서 40대까지 분포도가 다양한 편이다.

내년 6월 지방선거에선 전북 정치의 고령화 현상이 더욱 심화할 전망이다. 자치단체장이나 지방의원에 도전하는 사람들이 대부분 일반 근로자 기준으로 정년을 넘긴 사람들이 대다수이기 때문이다. 실제 전북지역을 기반으로 한 40대 이하 정치인 중 민주당 내부에서 두각을 드러내는 이는 거의 없는 게 현실이다.

청년 정치의 후퇴 역시 전북뿐만이 아닌 전국적인 현상으로 청년정치가 기성세대와 차별화를 보여주지 못하면서, 정치신인 진출에 한계를 보여줬다는 게 중론이다.

일반적인 경로로는 청년이 정치에 진출하는 것은 사실상 불가능에 가깝고, 인맥이나 학생 시절부터 정당 활동을 해야 바늘구멍을 뚫고 들어갈 수 있다. 이마저도 정치권에서 소모품처럼 쓰이는 경우가 빈번하다는 게 정치권에 몸을 담고 있는 2030세대의 불안감이다.

전북지역 내부에선 이 같은 현상을 두고 지역 위기를 돌파하려면 ‘노련한 경험이 필요한 때’라는 의견과 '고령으로 지역정치 기득권화가 우려된다'는 의견이 갈리고 있다.

도내 한 정치권 관계자는 “전북정치권이나 참모진이 유독 고령화 된 건 사실인데, 이는 지역사회의 특성으로 봐야할 거 같다”면서 “이제는 40대 후반이 정계에 진출하려고 해도 전북에선 매우 위화감이 들 것 같다”고 말했다.

