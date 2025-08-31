[해설] 늘어난 전북도 2026년 국가예산, 신규사업 발굴이 핵심

307건·2445억 반영…전년 대비 1034억 원 증가, 신규사업이 핵심 동력

새만금 개발 정상화·AI·이차전지 등 미래산업 예산 확보

복지·문화·기업지원 플랫폼까지 균형 있게 반영, 향후 국회 증액 총력

전북특별자치도가 2026년도 정부예산안에 지난해 윤석열 정부안보다 3900억 원 넘게 늘어난 9조 4585억 원을 반영받을 수 있었던 핵심 배경으로 ‘신규 사업 발굴’이 꼽힌다.

전북자치도는 올해 예산 편성 과정에서 유례없이 많은 신규 과제를 발굴해 반영시켰다. 이는 기존 대형 계속사업이 줄줄이 종료되면서 예산 총량 확보가 한층 더 어려워진 상황과 맞물려 있다.

실제 지난해 정부안에서 전북도에 반영된 신규 사업은 215건, 1412억 원 규모에 그쳤다. 그러나 올해는 307건, 2445억 원이 정부안에 담기며 수치상으로도 2배 가까이 늘어났다. 신규 사업의 총사업비 역시 11조8000억 원에 달해 중장기적으로 도 재정의 버팀목 역할을 할 전망이다.

도가 올해 신규 사업 확대 전략에 집중한 것은 필연적이었다. 새만금~전주 고속도로 등 수천억 원대 계속사업이 종료되면서 단순히 종전 사업을 유지하는 방식으로는 예산 총량 방어가 불가능했기 때문이다.

이에 따라 도는 지난해 말부터 각 실국과 시군에서 200여 건 이상의 사업을 제안받아 검토했고, 메가비전 프로젝트를 통해 국가정책과 연계 가능한 과제를 선별해 정부에 꾸준히 건의해왔다.

결국 신규 사업의 대폭 반영은 단순한 ‘숫자 늘리기’가 아니라, 전북 재정 구조의 변화에 대응한 불가피한 선택이었다.

이 같은 노력에 힘입어 이번 정부예산안에는 전북의 미래를 좌우할 굵직한 신규사업들이 대거 포함됐다.

특히 총사업비 1조 원 규모의 피지컬 AI 기반 소프트웨어 플랫폼 조성사업이 첫 발을 떼며 전북이 국가 AI 거점으로 도약할 기반을 마련했다.

여기에 총 5984억 원이 투입되는 고령친화산업 복합단지 조성이 시작돼 급격한 인구구조 변화에 대응할 복지 신산업의 토대가 마련됐다.

문화·체육 인프라 확충에서도 의미 있는 성과가 나왔다. 전주교도소 이전 부지 개발과 맞물려 총사업비 2505억 원 규모의 국립 모두예술콤플렉스 건립이 예산에 반영됐고, 글로벌 태권도 인재양성센터(450억 원)와 전주 스포츠가치센터(480억 원)도 신규 편성돼 전북이 문화·체육 거점으로 도약할 발판을 마련했다.

도 관계자는 “새만금 SOC와 같은 대규모 계속사업이 빠지는 상황에서 신규 과제 발굴 없이는 도 재정 외연이 줄어들 수밖에 없다”며 “앞으로도 국회 심의 과정에서 미반영 사업 증액을 끝까지 추진할 것”이라고 말했다.

