강압수사·간부 비위…김철문 전북경찰청장 “잇단 논란, 도민들께 걱정 끼쳐 송구”

최근 강압 수사, 간부 비위 등 논란 불거져

"재발 방지 위한 조치·종합 대책 마련할 것"

김철문 전북경찰청장이 강압 수사 의혹 등 최근 잇따른 전북경찰 관련 논란에 대해 사과하는 동시에 재발 방지 대책을 마련하겠다고 밝혔다.

2일 전북경찰청에서 열린 기자간담회에서 김 청장은 최근 수사 대상자 3명이 사망한 사건과 소속 간부에게 제기된 비위 의혹에 대해 “이번 사건들을 계기로 유사 사건 재발 방지를 위해 도내 서장들을 소집해 회의를 진행하고 종합 대책을 수립했다”면서 “또한 모든 수사 관련 부서장들을 대상으로 교육을 진행했으며, 인권 변호사 초빙 특강을 하는 등 조치를 취하고 있다”고 설명했다.

앞서 지난달 전북경찰청이 수사 중이던 피의자 3명이 사망하면서 강압 수사 논란이 불거졌다.

익산 간판 수의계약 비리 피의자 사망 사건은 피의자가 조사를 받고 주변에 강압 수사 정황을 이야기했다는 사실이 알려졌고, 사안이 중대하다고 판단한 경찰청 국가수사본부가 현재 감찰을 진행하고 있다.

아파트 재개발 조합 비리 피의자 사망 사건은 전북경찰청에서 감찰 중이다.

이에 더해 청탁 금지법 위반, 직장 내 괴롭힘 등 전북경찰청 소속 간부들에 대한 비위 의혹까지 제기됐다.

김 청장은 제기된 논란들에 대해서 감찰과 수사 결과가 나온 후 필요한 조치를 하겠다고 전했다.

김 청장은 “이러한 일련의 일들로 인해 도민들께 심려를 끼쳐드려 청장으로서 송구스럽다”며 “경청과 소통을 강조하며 일선 서들과 소통을 하기 위해 노력을 많이 해왔는데, 미흡한 부분도 있었던 것 같다”고 했다.

그러면서 “사람이 돌아가신 부분에 대해서는 안타깝고 유감스럽게 생각한다”며 “현재 진행되고 있는 감찰과 수사 결과가 나오면 관련 내용에 대해 다시 설명하고 조치하도록 하겠다”고 덧붙였다.

