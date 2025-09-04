이전기사
전북일보로고

전정희 전북여성가족재단 원장, ‘국민훈장 동백장’ 수훈
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-09-04 19:57 (Thu)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 문화 chevron_right 여성·생활
보도자료

전정희 전북여성가족재단 원장, ‘국민훈장 동백장’ 수훈

박은 웹승인 2025-09-04 18:32 수정 2025-09-04 18:32

여성정책 수립 및 여성의제 해결 기여…양성평등진흥 유공

image
전정희 원장. 전북일보 자료사진 

 

여성가족부가 주관한 2025년 양성평등진흥 유공 포상에서 전정희 전북여성가족재단 원장이 국민훈장 동백장을 수훈하는 영예를 안았다. 

전북여성가족재단은 국민훈장은 공공정책과 사회적 가치 확산에 탁월한 성과를 낸 인물에게 주어지는 상으로 성 평등 실현에 기여한 전정희 원장의 공적이 국가 차원에서 높은 평가를 받으며 국민훈장 동백장을 수훈하게 됐다고 4일 밝혔다.  

image
전정희 전북여성가족재단 원장/사진=전북여성가족재단 제공 

전 원장은 전북 여성들의 정치참여와 확산을 위해 NGO 단체를 맡아 10여 년 간 동안 활동하면서 여성들의 권리향상과 양성평등문화 확산에 힘써왔다. 여성정책연구소장으로서 연구 활동도 이끌었다. 19대 국회의원으로서 여성가족위원회 의정활동을 통하여 여성정책 수립과 여성의제 해결에 크게 기여한 점을 높이 평가받았다.

전정희 원장은 수훈 소감에서 “성평등은 더 나은 사회를 위한 기본 가치”라며 “이번 수훈을 계기로 지역사회에 양성평등 문화가 더욱 확산되고 함께 행복한 사회를 이룰 수 있도록 힘껏 노력하겠다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#전북여성가족재단 #전정희 #국민훈장 동백장
박은 parkeun90@naver.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 문화뉴스
문화섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr