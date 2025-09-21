[현장속으로] 전주 신도심 상가도 ‘텅텅’···임대료도 하락

전주 혁신도시, 에코시티 고층 상가 빌딩들 공실률 높아

전북 상반기 공실률 전국보다 월등히 높아 임대료는 하락

전주 에코시티의 한 대형상가 점포들이 임대자를 찾지 못해 비어있다. 김경수기자

전주 신도심 대형 상가들이 맥을 못추고 있다. 대형 상가들의 임대료는 낮아졌지만, 여전히 큰 공실률을 보이고 있다.

지난 18일 찾은 전주시 에코시티의 한 대형 상가건물에는 사람을 거의 찾아볼 수 없었다. 상가마다 임대모집을 알리는 현수막들이 부착돼 있었다. 리모델링을 위한 공사자재들도 복도에 널브러져 있었다. 인근 상가 입주민 A씨는 “평일 낮에는 거의 사람이 없고, 초창기에 들어왔던 사람들도 거의 나간 상태”라고 말했다. 인근을 지나던 B씨(40대)는 “영화관을 갈 때는 한번씩 찾지만, 점포가 거의 남아있지 않아 굳이 찾아갈 이유는 없을 것 같다”고 했다.

해당 상가는 약 300개의 점포로 이뤄진 것으로 파악됐다. 현재 상가에 들어온 점포는 100여개 가량으로 알려졌지만, 실제 층당 1~2개의 점포를 제외하고는 모두 비어 있었다. 인근 부동산 관계자는 “상가가 지어지고 코로나19를 겪으면서 채워지지 못한 점포들이 많다”며 “장사가 잘되는 곳도 여러 곳 있지만, 대부분이 공실로 이뤄지고 있다. 임대료를 낮추는 등 여러 정책을 펼쳤지만, 아직은 어려운 상태”라고 설명했다.

전주 혁신도시의 한 대형상가 점포들에 임대자를 모집하는 현수막이 붙어있다. 김경수기자

앞서 찾은 전주시 혁신도시의 한 대형상가도 상황은 비슷했다. 층마다 비어있는 점포를 쉽게 찾아볼 수 있었다. 상가 안에서 사람을 찾아보기는 어려웠다. 대부분의 업장들이 예약 등을 통해 운영되고 있었다. 한 상가 입주자 C씨는 “혁신도시의 경우에는 1층이나 대로변에 위치한 상가들은 상가들이 많이 차 있지만, 여전히 공실인 건물이 많다”고 말했다.

해당 건물은 건물의 공실률이 높아지자 임대료 1년간 무료, 임대료 절반 가량으로 인하 등의 정책이 펼쳤쳤던 것으로 알려졌다. 해당 건물의 공실률은 약 25% 수준으로 전해졌다. 인근 부동산 관계자는 “상가 보유분의 경우에는 임대료를 낮춰 대부분 분양이 됐지만, 개인 보유분들은 여전히 공실로 남아있는 상태”라고 말했다.

한국부동산원에 따르면 전북지역 중대형상가 공실률은 2025년 2분기 기준 18.17%로 전국 13.39%보다 월등히 높았다. 또 통합상가의 임대가격지수는 98.95로 전국 99.44보다 낮았다. 이는 전북의 임대료 하락이 전국보다 컸음을 뜻한다.

도내 한 부동산 전문가는 “온라인 위주의 소비습관과 코로나19 등을 겪으며 경제불황이 된 것이 원인으로 분석된다”며 “당분간 전북의 부동산 상황은 계기가 없다면 변동되지 않을 것으로 보인다”고 분석했다.

